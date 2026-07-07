Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Cherry Bank e il gruppo Brazzale hanno annunciato congiuntamente il lancio di una significativa operazione di destocking, un'iniziativa strategica volta a rafforzare e sostenere l'intera filiera lattiero-casearia italiana. Questo progetto innovativo prevede un meccanismo di finanziamento dedicato all'acquisto e allo stoccaggio di prodotti lattiero-caseari, con l'obiettivo primario di offrire un supporto concreto alle aziende del settore e di promuovere una maggiore stabilità nel mercato nazionale.

Dettagli e obiettivi dell'iniziativa

L'operazione, come dettagliato dalle parti coinvolte, vede la partecipazione attiva di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), un'istituzione finanziaria di rilevanza nazionale, di Cherry Bank, istituto bancario specializzato, e del gruppo Brazzale, storica realtà imprenditoriale italiana con una lunga tradizione nel comparto lattiero-caseario. Il cuore del progetto risiede nel suo meccanismo di finanziamento, concepito per permettere alle imprese della filiera di acquisire e conservare le proprie scorte di prodotti lattiero-caseari. Questa strategia è fondamentale per ridurre la pressione sui prezzi di mercato, spesso soggetti a volatilità, e per assicurare una continuità produttiva essenziale per la salute economica del settore.

Questa iniziativa si configura come una risposta tangibile e mirata alle esigenze pressanti delle aziende del comparto, che frequentemente si trovano a dover gestire sfide complesse legate alla gestione delle scorte e alle fluttuazioni dei prezzi. Attraverso questa operazione congiunta, CDP e Cherry Bank intendono non solo consolidare il proprio impegno nel sostegno alle imprese italiane, ma anche contribuire attivamente alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari nazionali, un patrimonio fondamentale per l'economia del Paese.

I protagonisti dell'operazione e la loro sinergia

I soggetti coinvolti in questa operazione rivestono ruoli chiave nel panorama economico italiano. Cassa Depositi e Prestiti si conferma come un pilastro finanziario a supporto della crescita economica del Paese, con una particolare enfasi sullo sviluppo infrastrutturale e sul rafforzamento del tessuto imprenditoriale.

Cherry Bank si distingue come un istituto bancario all'avanguardia, specializzato nell'offerta di soluzioni finanziarie innovative e su misura per le imprese. Il gruppo Brazzale, con le sue radici che affondano nel 1784, rappresenta una delle più antiche e prestigiose aziende lattiero-casearie d'Italia, rinomata per la produzione di burro e formaggi di alta qualità.

La sinergia tra queste tre entità mira a creare un ecosistema di supporto robusto, mettendo a disposizione delle aziende della filiera strumenti finanziari adeguati per affrontare con maggiore resilienza le dinamiche del mercato. Questa collaborazione è altresì garanzia della costante attenzione verso la qualità e la sicurezza dell'intera filiera alimentare italiana, elementi imprescindibili per la fiducia dei consumatori e per la competitività del settore a livello globale.