Il CGA Sicilia ha riconosciuto alla Regione la possibilità di superare i limiti del regime di aiuti de minimis. Il parere, sulla mini-decontribuzione regionale, invoca l'autonomia istituzionale, finanziaria e procedurale già riconosciuta alle Azzorre dalla Corte di giustizia europea, valorizzando lo Statuto speciale.

La decisione è stata accolta con entusiasmo da Confindustria Sicilia. Il presidente Diego Bivona ha evidenziato come, per la prima volta e in sede non politica, le prerogative statutarie possano sostenere occupazione e competitività.

Il pacchetto lavoro del governo Schifani, secondo Bivona, potrà superare il tetto di 300 mila euro in tre anni, dispiegando la sua efficacia. L'esito è una boccata d'ossigeno per chi ha investito e creato occupazione stabile in un territorio penalizzato da insularità e alti costi energetici. Ha elogiato l'assessore Alessandro Dagnino per aver perseguito questa strada con visione e rigore giuridico. Confindustria Sicilia attende la conferma da Bruxelles (trattativa in chiusura entro settembre), offrendo competenza tecnica per un percorso che può cambiare le condizioni di contesto delle imprese.

Parere CGA e parametri Azzorre

Il parere del CGA riguarda la legge regionale del 5 gennaio 2026, n. 1, sulla mini-decontribuzione per nuove assunzioni.

La misura è non selettiva territorialmente (articolo 107 TFUE) se rispetta il "test di triplice autonomia" (parametri Azzorre): istituzionale, procedurale ed economico-finanziaria. Quest'ultima richiede risorse proprie regionali, senza compensazioni statali.

Impegno regionale per il de minimis

La Regione Siciliana ha avviato un percorso per superare il regime de minimis (massimale di 300 mila euro/impresa nel triennio). Il presidente Renato Schifani e l'assessore Alessandro Dagnino hanno predisposto procedure per superare la territorialità e potenziare le misure a sostegno dell'occupazione. Stanziati 600 milioni di euro per il triennio (legge di stabilità regionale). Contatti avviati con il dipartimento Affari europei della Presidenza del Consiglio e la Rappresentanza italiana presso l’UE per la compatibilità comunitaria.