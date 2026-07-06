Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha evidenziato la necessità di sviluppare una politica zootecnica che coinvolga l'intero territorio regionale. L'intervento è avvenuto il 4 luglio 2026, durante un incontro dedicato al settore, nel quale Cicala ha ribadito il fermo impegno delle istituzioni lucane nel sostenere l'intera filiera zootecnica.

La Visione di Cicala per la Zootecnia Lucana

Nelle sue dichiarazioni, Cicala ha affermato con chiarezza: "Costruiamo una politica che guarda a tutta la Basilicata". Questa frase sottolinea l'importanza di una visione strategica ampia, che includa tutte le aree della regione.

Il settore zootecnico, ha aggiunto, rappresenta un comparto fondamentale per l'economia lucana, valorizzando il ruolodelle aziende agricole e degli allevatori locali.

Durante l'incontro, è emersa la volontà di rafforzare le politiche di sostegno al comparto, con particolare attenzione alle esigenze delle imprese zootecniche e alla valorizzazione delle produzioni locali. Il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato l'importanza di un confronto costante tra istituzioni e operatori del settore, essenziale per individuare soluzioni condivise e promuovere la crescita della zootecnia in Basilicata.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il settore primario, riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico e sociale della regione. La zootecnia, in particolare, è considerata un motore di progresso capace di generare valore aggiunto e occupazione, contribuendo significativamente al benessere della comunità lucana.