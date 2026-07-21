Coldiretti ha lanciato un allarme in Toscana per l'arrivo di navi cariche di grano a basso costo dall'estero. Questa situazione è critica, dato che circa il 20% dei terreni agricoli regionali rimane incolto. La segnalazione è avvenuta con l'approdo a Livorno di una nave con 50.000 tonnellate di grano, evento che ha evidenziato le sfide per gli agricoltori locali.

L'impatto delle importazioni

Il grano importato da paesi extracomunitari è offerto a prezzi significativamente più bassi rispetto a quello prodotto in Toscana. Questa disparità crea una pressione insostenibile per i produttori locali, che faticano a competere.

Coldiretti ha espresso profonda preoccupazione per le ripercussioni negative che tali importazioni possono avere sul settore agricolo regionale, già vulnerabile e alle prese con la mancata coltivazione di una parte considerevole dei propri terreni.

La questione dei terreni incolti

Le stime di Coldiretti indicano che circa il 20% dei terreni agricoli in Toscana non viene coltivato. Questa percentuale rappresenta una criticità per la capacità produttiva locale e la sicurezza alimentare della regione. L'organizzazione ha sottolineato l'incoerenza di lasciare i campi improduttivi mentre si dipende sempre più dalle importazioni. L'arrivo di ingenti quantitativi di grano straniero, venduto a prezzi stracciati, rischia di penalizzare ulteriormente gli agricoltori toscani che investono nella qualità e sostenibilità della produzione locale.

Coldiretti ha ribadito l'urgenza di valorizzare la produzione agricola regionale e di incentivare la coltivazione dei terreni non utilizzati. Questo è fondamentale per ridurre la dipendenza dalle importazioni, sostenere l'economia rurale della Toscana e garantire un futuro più stabile per l'agricoltura locale, proteggendo il patrimonio produttivo.