La rete di Campagna Amica per la Salute, promossa da Coldiretti, ha esteso le sue iniziative agli ospedali di Perugia e Terni. L'obiettivo primario è promuovere una corretta alimentazione e l'utilizzo di prodotti agricoli locali tra i pazienti, il personale sanitario e i visitatori delle strutture ospedaliere umbre. Questa espansione segna un passo significativo nell'impegno di Coldiretti per la salute e il benessere dei cittadini.

L'iniziativa Campagna Amica negli ospedali umbri

Il progetto prevede la distribuzione mirata di prodotti agroalimentari del territorio, con una particolare attenzione alla stagionalità e alla filiera corta.

All'interno degli ospedali di Perugia e Terni, vengono allestiti punti informativi dedicati, organizzate degustazioni e promossi momenti di sensibilizzazione sulle buone pratiche alimentari. Il coinvolgimento diretto dei produttori locali è fondamentale per garantire l'offerta di cibi freschi e di alta qualità, valorizzando al contempo le eccellenze gastronomiche dell'Umbria.

La presenza di Campagna Amica nelle strutture sanitarie si inserisce in un percorso più ampio, già avviato in altre realtà regionali, con la finalità di migliorare il benessere e la salute dei cittadini attraverso scelte alimentari più consapevoli. Gli organizzatori sottolineano con enfasi che «la salute si costruisce anche a tavola» e che la collaborazione con gli ospedali rappresenta un passo cruciale per diffondere e rafforzare la cultura della prevenzione attraverso l'alimentazione.

Il ruolo di Coldiretti e la rete Campagna Amica

Coldiretti è l'organizzazione leader che rappresenta e tutela gli interessi degli imprenditori agricoli italiani. Attraverso la sua Fondazione Campagna Amica, promuove attivamente la vendita diretta dei prodotti agricoli e sviluppa iniziative dedicate all'educazione alimentare e alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali. La vasta rete di Campagna Amica comprende numerosi mercati, aziende agricole e punti vendita su tutto il territorio nazionale, con l'intento di favorire un rapporto diretto e trasparente tra produttori e consumatori, garantendo l'origine e la qualità dei prodotti offerti.

L'estensione del progetto agli ospedali di Perugia e Terni amplifica significativamente il raggio d'azione di Campagna Amica, portando i principi della filiera corta e della sana alimentazione direttamente in un contesto sanitario.

L'iniziativa si propone di raggiungere e sensibilizzare un pubblico sempre più vasto sull'importanza di una dieta equilibrata e del consumo di prodotti locali e di stagione, in piena coerenza con le strategie di promozione della salute sostenute con forza da Coldiretti.