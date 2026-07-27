L'economia siciliana dimostra una capacità di tenuta nella prima parte del 2026, con un Prodotto Interno Lordo in crescita dello 0,6%, superando lo 0,5% previsto per l'Italia. Il 38° report dell'osservatorio MPI di Confartigianato Sicilia evidenzia la resilienza delle imprese regionali nonostante instabilità geopolitica, rincaro energetico e inflazione. Tuttavia, la stretta sull'accesso al credito per le piccole imprese resta una criticità maggiore. A marzo 2026, i prestiti alle piccole imprese siciliane sono diminuiti del 2,4% rispetto a marzo 2025, contrazione dal settembre 2022.

I finanziamenti complessivi sono cresciuti del 4,1%, una disparità che penalizza le realtà minori. Le imprese artigiane calano dell'1,7% nei prestiti, e il costo del credito per le piccole imprese siciliane tocca il 9,8%, tra i più alti a livello nazionale.

Prezzi e costi energetici

A maggio 2026, i prezzi al consumo nell'Isola sono aumentati del 3% annuo. La crisi nello Stretto di Hormuz ha causato un incremento del 4,8% nei costi di energia elettrica e gas, aggravando i costi di produzione per migliaia di imprese.

Export e mercato del lavoro: tendenze contrastanti

L'osservatorio MPI rileva tendenze divergenti. Nel primo trimestre 2026, l'export manifatturiero regionale è diminuito del 20,6% rispetto all'anno precedente, contro una crescita nazionale dell'1,3%.

Sul fronte occupazionale, si registrano segnali incoraggianti: gli occupati in Sicilia sono aumentati dello 0,9% rispetto al 2025, superando le medie nazionale (+0,2%) e del Mezzogiorno (+0,6%). Questa crescita è trainata da occupazione femminile (+3,1%) e lavoro autonomo (+8,4%). La disoccupazione è calata del 4,2%, pur rimanendo al 10,5%.

Il turismo motore dell'economia estiva

Per l'estate 2026, il comparto turistico si conferma un motore fondamentale per l'economia regionale. La domanda di lavoro nel settore è cresciuta del 2,9% rispetto all'estate 2025, in controtendenza rispetto al calo nazionale (-0,6%).