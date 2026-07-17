Confindustria Trento ha accolto con favore il parere espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito ai divieti di transito imposti dal Tirolo lungo l'asse del Brennero. L'associazione degli industriali ha sottolineato con forza come la libera circolazione delle merci rappresenti un principio fondamentale e irrinunciabile per l'intera economia della regione e per il sistema produttivo nazionale nel suo complesso.

Il parere della Corte di giustizia Ue

La Corte di giustizia Ue si è pronunciata in modo chiaro sulla questione dei divieti di transito applicati dal Tirolo, con particolare riferimento al traffico di mezzi pesanti che percorrono il cruciale corridoio del Brennero.

Per Confindustria Trento, tale pronunciamento costituisce un passo rilevante e atteso verso una più efficace tutela della libera circolazione delle merci, un principio considerato cardine e insostituibile all'interno dell'Unione europea. L'associazione ha evidenziato come le restrizioni imposte abbiano generato un impatto significativo, sia in termini negativi sulle imprese locali, sia sulla complessiva competitività del territorio, compromettendo flussi commerciali vitali.

La posizione di Confindustria Trento

Confindustria Trento ha ribadito con fermezza che la libera circolazione delle merci è una condizione essenziale per sostenere lo sviluppo economico e garantire la crescita costante delle aziende.

L'associazione ha dichiarato che «il parere della Corte di giustizia Ue conferma la centralità della libera circolazione delle merci per il mercato unico europeo», rafforzando la sua posizione. In questo contesto, Confindustria Trento ha espresso l'auspicio che le istituzioni, sia a livello nazionale che europeo, possano ora collaborare attivamente per individuare e implementare soluzioni condivise. Tali soluzioni dovrebbero essere capaci di bilanciare e rispettare sia le legittime esigenze ambientali del territorio sia le imprescindibili necessità economiche delle imprese.

Il tema della libera circolazione lungo l'asse del Brennero riveste un'importanza particolare e strategica per le imprese del Trentino, le quali dipendono in misura significativa dai collegamenti efficienti con i mercati europei.

Confindustria Trento ha infine manifestato la speranza che il parere della Corte possa fungere da catalizzatore per superare le restrizioni attualmente in vigore. L'obiettivo è favorire l'instaurarsi di un dialogo costruttivo e proficuo tra tutte le parti coinvolte, volto a trovare un equilibrio duraturo e vantaggioso per tutti gli attori.