Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Marco Consalvo, ha recentemente visitato il terminal intermodale CFL Multimodal di Bettembourg, in Lussemburgo. L'obiettivo primario della missione è stato quello di rafforzare la collaborazione e sviluppare ulteriormente il collegamento ferroviario tra il porto di Trieste e il territorio lussemburghese. La visita ha permesso di osservare da vicino l’operatività di questo terminal, riconosciuto come un gateway strategico fondamentale per la distribuzione delle merci provenienti dallo scalo giuliano verso il Regno Unito e i Paesi del Benelux.

Il ruolo chiave del terminal CFL Multimodal

Il terminal CFL Multimodal, parte integrante del gruppo delle Ferrovie lussemburghesi (Chemins de Fer Luxembourgeois), si distingue come il principale hub intermodale del Lussemburgo. La sua notevole capacità operativa consente la movimentazione di fino a 600.000 unità di trasporto intermodale all’anno. Il servizio di collegamento ferroviario che unisce Trieste a Bettembourg-Dudelange, attivo ininterrottamente dal 2012, rappresenta uno dei principali corridoi tra il Mediterraneo e il Nord Europa. Attualmente, la tratta è servita da otto corse ferroviarie di andata e ritorno ogni settimana, con un tempo di percorrenza stimato in circa 24 ore per ciascuna direzione.

Le categorie merceologiche predominanti trasportate su questa linea includono materiali lavorati in ferro e acciaio, oltre a componenti e accessori destinati all'industria automobilistica.

Crescita dei traffici e strategie per la continuità

La partnership consolidata tra Alpe Adria, operatore logistico neutrale del porto di Trieste, e CFL Multimodal ha mostrato risultati significativi nel 2025, gestendo complessivamente 548 treni e movimentando circa 35.700 TEU equivalenti e 16.000 unità di trasporto intermodale. Questi dati hanno confermato il Lussemburgo come il quinto Paese di destinazione per il traffico ferroviario dallo scalo giuliano, con una quota pari al 7% del volume totale. Il trend positivo di crescita si è mantenuto anche nel primo semestre del 2026, evidenziando un incremento del 15% nel traffico ferroviario rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il presidente Consalvo ha sottolineato che la missione è stata un'opportunità cruciale per condividere strategie volte a garantire la continuità dei traffici ferroviari. Questo è particolarmente rilevante in previsione dei lavori sui valichi di Tarvisio, del Brennero e sulle reti ferroviarie austriaca e tedesca, prevedendo l'utilizzo di valichi alpini alternativi per prevenire interruzioni.