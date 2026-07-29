Le borse asiatiche hanno registrato un andamento disomogeneo il 29 luglio 2026, influenzate dai risultati finanziari inferiori alle attese del produttore coreano di chip Sk Hynix. Questo scenario ha innescato una nuova ondata di vendite sui titoli dei semiconduttori, alimentando i timori degli investitori che gli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale non garantiscano ritorni adeguati.

Andamento dei principali listini asiatici

A Seul, l'indice Kospi ha subito una marcata flessione, chiudendo in calo del 6,1%. Anche Tokyo ha registrato perdite, cedendo l'1,8%.

In controtendenza, Hong Kong ha mostrato un rialzo dell'1,3%, seguita da Sydney con un aumento dell'1% e Shenzhen con un +0,8%. La borsa di Shanghai ha chiuso anch'essa in positivo, seppur con un modesto +0,3%.

Il titolo di Sk Hynix ha subito un tonfo del 10% alla Borsa di Seul, nonostante un impressionante balzo del 557% dei profitti trimestrali. La caduta è avvenuta anche in scia alla previsione di 31 miliardi di dollari di investimenti per l'anno in corso. Anche Samsung Electronics ha risentito del clima negativo, chiudendo in calo del 7,7%.

Fattori esterni e impatto sul petrolio

Le preoccupazioni degli investitori sono state ulteriormente esacerbate dalla ripresa delle ostilità in Medio Oriente.

L'attacco iraniano a una base americana in Giordania ha avuto un impatto diretto sui mercati energetici, provocando un'impennata del prezzo del petrolio. Il Wti è salito del 3,9%, raggiungendo quota 82,3 dollari al barile, mentre il Brent ha guadagnato il 4%, portandosi a 87,5 dollari.

Questo rimbalzo del petrolio giunge dopo alcune sedute caratterizzate da cali significativi e coincide con un appuntamento cruciale per i mercati globali: la riunione della Federal Reserve. L'istituzione è chiamata a decidere sui tassi di interesse americani, una decisione attesa con grande attenzione dagli operatori di mercato per le sue potenziali implicazioni sull'economia globale.

Nel comparto obbligazionario, i Treasury statunitensi hanno mostrato una scarsa variazione, mantenendo i rendimenti sostanzialmente stabili al 4,61%.

La generale incertezza globale, caratterizzata da forti oscillazioni nei settori tecnologici e delle materie prime, continua a definire il contesto in cui si muovono i mercati finanziari internazionali.