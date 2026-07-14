Coop Alleanza 3.0 ha pubblicato il suo bilancio di sostenibilità 2025, evidenziando un forte impegno verso la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico e la promozione della parità di genere. Il report descrive le principali iniziative della cooperativa nell'ultimo anno. Tra i risultati più significativi, spicca la riduzione dell'8% delle emissioni climalteranti, ottenuta grazie alla progressiva sostituzione degli impianti frigoriferi. Inoltre, sono stati installati 96 impianti fotovoltaici presso i punti vendita e le sedi, rafforzando l'autonomia energetica.

Nel 2025, la cooperativa ha anche registrato un calo del 4,4% nel consumo idrico, frutto di un monitoraggio più efficace delle risorse. La digitalizzazione ha giocato un ruolo cruciale: 93.000 soci hanno optato per lo scontrino digitale, evitando così l'uso di circa mille chilometri di carta termica, una distanza paragonabile a quella tra Trieste e Bari. Questo ha contribuito a una significativa diminuzione del consumo complessivo di carta, in linea con gli obiettivi ambientali di Coop Alleanza 3.0.

Impegno Sociale e Parità di Genere

La visione di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 si estende oltre l'ambiente, abbracciando con decisione l'ambito sociale. La cooperativa ha ottenuto la certificazione sulla parità di genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022.

Sono stati avviati percorsi di formazione e sensibilizzazione, anche in collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin e Donnexstrada, con l'obiettivo di prevenire le molestie e promuovere una cultura di uguaglianza. Un'iniziativa concreta è stata la trasformazione di 39 negozi in “Punti Viola”, spazi sicuri dove le donne vittime di violenza possono trovare supporto da personale appositamente formato. Oltre 2.000 persone, tra personale di sede, direttrici, direttori e assistenti, hanno partecipato a corsi specifici sulla parità di genere.

Per rafforzare ulteriormente la tutela dei dipendenti e dei soci, è stato istituito il canale “Spazio protetto”, dedicato alla segnalazione di molestie o discriminazioni.

Il welfare aziendale è stato potenziato con nuove misure a sostegno della genitorialità. La partecipazione dei soci è rimasta elevata: 149.000 di essi hanno preso parte alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. I consigli di zona hanno promosso circa 1.900 iniziative territoriali, toccando temi fondamentali come la salute, il supporto ai giovani e la parità di genere.

Governance e Strategie ESG

Il bilancio di sostenibilità 2025 di Coop Alleanza 3.0 dedica ampio spazio all'analisi dei temi ESG (ambiente, società e governance), anticipando i nuovi requisiti contabili e la futura Direttiva CSRD. Nel corso del 2025, è stato completato un percorso di analisi approfondita per definire strumenti e processi ESG, culminato all'inizio del 2026 con l'approvazione di una nuova politica di sostenibilità.

La base sociale della cooperativa si è mantenuta stabile, con l'ingresso di 90.000 nuovi soci, di cui 9.000 hanno aderito online. Ai soci sono stati destinati oltre 200 milioni di euro, tra vantaggi economici diretti e remunerazione del Prestito sociale.

Domenico Trombone, presidente di Coop Alleanza 3.0, ha commentato i risultati, affermando che si tratta di “valori indispensabili per chi, come noi, vuole continuamente migliorarsi ed essere sempre più incisivo con le proprie azioni”. Ha inoltre ribadito l'importanza della trasparenza, sottolineando che il bilancio viene redatto annualmente per permettere a “le Socie, i Soci e tutti i portatori di interesse” di esaminare i progetti e i risultati raggiunti dalla cooperativa in ambito sociale e ambientale.