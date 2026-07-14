Coop Alleanza 3.0 ha pubblicato il suo Bilancio di Sostenibilità 2025, un documento che evidenzia l'impegno della cooperativa sui temi dell'ambiente, della parità di genere e dell'inclusione. Il report, presentato il 14 luglio 2026, riassume le azioni e i risultati ottenuti nell'anno precedente, focalizzandosi su tutela ambientale, benessere dei lavoratori e sostegno alle comunità.

Il bilancio illustra progetti e investimenti per ridurre l'impatto ambientale, con un aumento dell'utilizzo di energie rinnovabili e soluzioni per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.

Rilievo all'inclusione, con politiche attive per la parità di genere e la valorizzazione delle diversità. La cooperativa ha inoltre promosso iniziative di solidarietà e progetti sociali sul territorio, rafforzando il legame con le comunità.

Impegni per ambiente e società

Il Bilancio di Sostenibilità 2025 di Coop Alleanza 3.0 conferma l'impegno dell'azienda nella promozione di pratiche sostenibili. Tra le azioni principali figurano l'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e l'adozione di sistemi di efficienza energetica nei supermercati. Avviate campagne di sensibilizzazione per soci e clienti, incentivando comportamenti responsabili e la riduzione dello spreco alimentare.

Sul fronte sociale, Coop Alleanza 3.0 ha promosso iniziative per l'inclusione lavorativa e la parità di trattamento tra i dipendenti.

Sono stati implementati programmi di formazione e sviluppo professionale, con attenzione alla crescita delle donne in ruoli di responsabilità. Il bilancio evidenzia l'obiettivo di: «costruire un ambiente inclusivo e sostenibile, capace di generare valore per tutti».

Coop Alleanza 3.0: impegno e valori

Coop Alleanza 3.0 è una delle principali cooperative di consumo italiane, operante in diverse regioni con una vasta rete di supermercati e ipermercati. La cooperativa si distingue per il suo impegno costante verso la sostenibilità e la responsabilità sociale, offrendo prodotti alimentari e beni di largo consumo, principi evidenziati nei bilanci annuali e nelle iniziative a favore dell'ambiente e delle comunità locali.

La missione di Coop Alleanza 3.0 è orientata alla promozione di uno sviluppo sostenibile, all'inclusione sociale e alla tutela dei diritti dei consumatori. L'azienda mira a coniugare competitività economica con attenzione a persone e ambiente, tramite politiche trasparenti e partecipative.