La Corte dei Conti della Lombardia ha segnalato una marcata disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, che si manifesta tra l'area metropolitana di Milano e le province periferiche e montane. Questo significativo divario salariale, evidenziato dal procuratore regionale Paolo Evangelista durante il giudizio di parifica del rendiconto 2025 della Regione, comporta profonde ricadute sull'accesso ai servizi pubblici essenziali per i cittadini che risiedono nelle aree meno centrali del territorio lombardo.

Il procuratore Evangelista ha richiamato l'attenzione anche sul "paradosso demografico lombardo": nonostante la popolazione sia in crescita grazie ai flussi migratori, si registra una preoccupante contrazione della forza lavoro.

Questo fenomeno è ulteriormente aggravato da un saldo naturale negativo, dall'invecchiamento progressivo della popolazione e dal persistente calo delle nascite, tutti fattori che "mettono a rischio la sostenibilità futura del welfare" regionale. La relazione ha altresì evidenziato un significativo divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente disponibili sul mercato del lavoro lombardo. A completare il quadro, l'inflazione ha contribuito all'erosione del potere d'acquisto delle famiglie, rendendo sempre più difficile sostenere i costi della vita quotidiana.

Consumo di suolo e criticità ambientali

Tra i punti critici evidenziati dalla Corte dei Conti, emerge in modo significativo il "persistente e allarmante consumo di suolo".

In particolare, nella provincia di Monza e Brianza, la superficie cementificata supera il 40% del territorio, rappresentando uno dei livelli più elevati riscontrati nell'intera regione. Questo dato preoccupante si inserisce in un quadro più ampio di crescente attenzione verso le problematiche ambientali e urbanistiche che interessano il territorio lombardo, con possibili e gravi ripercussioni sulla qualità della vita dei residenti e sull'equilibrio degli ecosistemi locali.

Il ruolo della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, attraverso le sue sezioni regionali e le sezioni riunite in sede di controllo, svolge una funzione cruciale di verifica e valutazione sull'attuazione delle politiche pubblichee sulla gestione delle risorse finanziarie da parte delle amministrazioni.

Nel corso del 2026, l'istituzione ha pubblicato una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che si configura come uno degli strumenti principali per il rilancio economico e sociale del Paese. Il controllo della Corte si estende altresì ai temi della sostenibilità finanziaria, dell'efficienza nell'erogazione dei servizi e del rigoroso rispetto degli obiettivi fissati sia a livello nazionale che regionale.