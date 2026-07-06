Il settore delle costruzioni in Molise ha archiviato il 2025 con un bilancio complessivamente positivo, sebbene il ritmo di crescita abbia registrato un lieve rallentamento rispetto all'anno precedente. Questa fase di ripresa per il comparto edile regionale è stata sostenuta in maniera determinante dalla nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027 e dall'afflusso delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'edilizia si conferma un pilastro fondamentale per l'economia molisana, contribuendo con il 17,7% degli investimenti al Prodotto Interno Lordo (PIL) della regione e garantendo occupazione a una quota significativa della forza lavoro, stimata tra il 7,8% e l’8,3% dei lavoratori attivi nell’intera economia locale.

Dati di crescita e occupazione

Analizzando i dati più specifici, il 2025 ha evidenziato un incremento del 2% nelle ore lavorate all'interno del comparto, un dato che, pur positivo, si confronta con il più marcato +5,6% registrato nel 2024. Parallelamente, il numero di lavoratori iscritti ha mostrato un'espansione del 4,3%, seguendo anch'esso un +5,6% dell'anno precedente, a testimonianza di una dinamica occupazionale in costante, seppur moderata, crescita. Gli indicatori relativi agli investimenti si sono mantenuti su un trend favorevole: la spesa in conto capitale destinata alle opere pubbliche ha registrato una robusta crescita del 14,1%. Il PIL regionale, dal canto suo, ha segnato un aumento dello 0,4%, un dato leggermente al di sotto della media nazionale, che si è attestata allo 0,5%.

Un aspetto particolarmente dinamico e promettente è emerso dall'analisi dei bandi di gara, i quali sono aumentati del 32,1%, con un valore economico complessivo che ha segnato un'impressionante crescita del 90%. Questi numeri sottolineano la vitalità e la capacità di reazione del settore, orientato verso una progressiva espansione.

Prospettive future e il ruolo delle istituzioni

Corrado Di Niro, presidente regionale dell’ANCE, ha espresso viva soddisfazione per i risultati conseguiti dal comparto edile, evidenziando l’efficacia delle iniziative di supporto promosse dall'Associazione. Tra queste, spiccano gli incentivi e le premialità, strumenti che hanno contribuito in modo significativo a sostenere la ripresa e a stimolare gli investimenti.

Di Niro ha inoltre sottolineato l'importanza delle sinergie instaurate con il Governo regionale e le diverse amministrazioni pubbliche, considerate fondamentali per creare un ambiente favorevole allo sviluppo e alla realizzazione di nuove opere. Guardando al futuro, le previsioni per il 2026 elaborate dall'ANCE indicano una crescita stimata del 5,6% per il settore, con le opere pubbliche che si confermano il principale motore di questa espansione attesa. Il comparto delle costruzioni ribadisce così la sua posizione di assoluta centralità nell'economia molisana, rappresentando il 17,7% del PIL regionale in termini di investimenti e garantendo occupazione a una percentuale significativa della forza lavoro, compresa tra il 7,8% e l’8,3% dei lavoratori attivi nei vari settori economici della regione.