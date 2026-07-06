Il settore delle costruzioni si conferma il motore trainante dell'economia e dell'occupazione in Sardegna. Negli ultimi sei anni, il comparto ha generato un incremento di 15.000 occupati, risultando determinante per la crescita complessiva dell'isola. Questi dati emergono da un'indagine approfondita commissionata dalla Fillea Cgil Sardegna al centro di ricerche nazionale Cresme, i cui risultati sono stati presentati presso la Camera di Commercio di Sassari. All'evento ha partecipato anche il segretario generale della Fillea Cgil nazionale, Antonio Di Franco.

L'analisi ha rivelato che le costruzioni muovono ben un terzo dell'economia sarda, contribuendo al 31% del valore aggiunto regionale. La sua influenza si estende a quasi tutte le attività produttive, con relazioni dirette con 59 branche su 63, ovvero il 93% del totale. Tra il 2019 e il 2025, la crescita occupazionale in Sardegna è stata quasi interamente attribuibile a questo settore: mentre i servizi hanno registrato una perdita di tremila lavoratori e l'industria un guadagno di tremila, le costruzioni hanno visto un aumento di 15.000 unità, contribuendo al 94% della crescita occupazionale complessiva della Regione.

Il ruolo strategico delle costruzioni per lo sviluppo sociale

L'indagine ha evidenziato come la casa e l'ambiente costruito rappresentino una cruciale opportunità per lo sviluppo e la coesione sociale della Sardegna.

Questo settore, infatti, integra in modo sinergico la crescita economica, la stabilità occupazionale e la lotta alla povertà energetica e al disagio abitativo. In questo contesto, Erika Collu, segretaria regionale della Fillea Cgil, ha rivolto un appello alla Regione affinché investa con decisione nel settore, fornendo risorse adeguate e definendo indirizzi strategici volti a restituire alle costruzioni la loro centrale importanza nell'economia sarda.

Collu ha inoltre sollecitato l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, a promuovere la creazione di una mappa regionale unica, ufficiale e centralizzata del patrimonio abitativo vuoto. L'iniziativa richiederebbe una stretta collaborazione tra la Regione, i Comuni, gli enti intermedi, le aziende regionali, il demanio e le università, al fine di ottimizzare la gestione e il riutilizzo degli immobili non occupati.

La conferenza ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e accademiche, tra cui Daniela Falconi, presidente di ANCI Sardegna; Alessandra Casu, docente di urbanistica all’Università di Sassari; Giuseppe Desogus, docente dell’Università di Cagliari; e Fabio Pinna, capo di gabinetto del Comune di Sassari, che hanno contribuito al dibattito sull'importanza del settore.

Sfide abitative e politiche di sostegno

Un aspetto critico emerso dall'indagine riguarda l'accessibilità abitativa in Sardegna. L'aumento dei prezzi delle case e degli affitti ha posizionato l'isola come la quinta regione italiana con le maggiori difficoltà di accesso all'abitazione, considerando i redditi medi e il costo degli immobili.

Tra il 2024 e il 2025, la Sardegna ha registrato il più significativo aumento dei prezzi a livello nazionale, con un incremento del +30%. Lorenzo Bellicini, direttore tecnico di Cresme, ha spiegato che, nonostante un calo della popolazione sarda di 49.000 unità nell'ultimo decennio, il numero di nuclei familiari è cresciuto di 23.000, alimentando una maggiore domanda di abitazioni.

Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil nazionale, ha espresso preoccupazione per la mancanza di un adeguato sostegno governativo al settore. Ha sottolineato che, sebbene le costruzioni siano un motore economico fondamentale per la Sardegna e l'intero Paese, il Governo non le supporta con politiche mirate.

Ha citato la mancanza di recepimento della direttiva "case green" e l'assenza di politiche per l'efficientamento energetico, nonostante l'evidente crisi climatica. Inoltre, la riduzione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni è stata indicata come un fattore che rischia di incentivare il lavoro nero nel settore, compromettendo la legalità e la sicurezza.