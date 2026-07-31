I vertici di Credit Agricole hanno dichiarato di non essere a conoscenza di alcun progetto o informazione su una potenziale fusione tra Monte dei Paschi di Siena (Mps) e Banco BPM. Il ceo Oliver Gavalda ha precisato: "Non abbiamo ricevuto alcun progetto o informazione su una potenziale fusione tra Mps e Bpm" e, di conseguenza, "non siamo in grado di dire se questo progetto potrebbe creare valore per gli azionisti". Il vice AD, Jerome Grivet, ha ribadito la mancanza di conoscenza su progressi concreti. Gavalda ha inoltre sottolineato il ruolo strategico: "Con il 29,3% di Banco BPM, siamo indispensabili.

Nulla può essere fatto contro o senza di noi, ma non siamo gli unici a prendere le decisioni".

Fusione Mps-BPM: il ruolo di Credit Agricole

Con il 29,3% di Banco BPM, Credit Agricole è un attore centrale e determinante per ogni operazione straordinaria. Un vertice a Siena tra Mps e Banco BPM ha discusso una fusione "alla pari": 60% della nuova entità agli azionisti di Siena e dividendo cash agli azionisti Mps. L'operazione è subordinata al consenso di Credit Agricole, che non ha ancora ricevuto informazioni ufficiali.

Contesto e tempistiche dell'offerta Intesa Sanpaolo

La fusione Mps-Banco BPM risponde all'Offerta pubblica d’acquisto e scambio (Opas) lanciata da Intesa Sanpaolo l'8 giugno 2026.

Per l'assenso di Credit Agricole, si valutano contropartite: cessione di filiali (per motivi antitrust), estensione di contratti o acquisizione diasset (Anima, Agos).

Le tempistiche sono stringenti: Intesa Sanpaolo ha convocato l’assemblea straordinaria per l’aumento di capitale funzionale all’Opas il 10 settembre. Tecnici e consulenti di Mps e Banco BPM lavorano per superare i nodi e allineare i tempi dei consigli.

Nonostante i progressi, la potenziale fusione Mps-Banco BPM resta in sospeso. Ostacoli: consenso di Credit Agricole e stringente timeline dettata dall'offerta di Intesa Sanpaolo, nodi da sciogliere.