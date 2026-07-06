Il 6 luglio 2026, a Milano, presso Palazzo Lombardia, sono stati presentati i risultati del programma "Crescere Insieme", promosso da Regione Lombardia e Leonardo. L'iniziativa ha coinvolto oltre ottocento imprese in undici regioni italiane, generando venti collaborazioni industriali per sviluppare competenze, innovazione e capacità produttiva nella filiera aerospaziale italiana. Contestualmente, sono state annunciate cinque nuove collaborazioni industriali con PMI lombarde di Varese, Como e Brescia: Dell’Orto (Cabiate), Tema Avio (Somma Lombardo), Brancaro Industries (Cardano al Campo), Pariani (Ferno) e Omb Saleri (Brescia).

Le partnership mirano allo sviluppo di nuovi componenti e sistemi per gli elicotteri Leonardo, inclusa la produzione di batterie starter al litio, un significativo avanzamento tecnologico.

Investimenti e impatto economico

Le nuove collaborazioni genereranno forniture annue stimate tra 8 e 10 milioni di euro, per un valore industriale complessivo tra 250 e 300 milioni di euro in trent'anni. Gli investimenti iniziali condivisi tra Leonardo e le aziende ammontano a circa 10 milioni di euro. Il programma rafforza la competitività della filiera nazionale del volo verticale e riduce la dipendenza dalle forniture estere, sostenendo crescita industriale e occupazione qualificata.

Guido Guidesi (Regione Lombardia) ha evidenziato il "valore doppio" del progetto: stabilizza la presenza di Leonardo in Lombardia rafforzando la filiera e offre ai partner opportunità di lavoro, indotto e un rapporto con un partner strategico per l'innovazione.

Regione Lombardia, come "connettore", rafforzerà il proprio ruolo tramite strumenti finanziari.

Prospettive e autonomia tecnologica

Il programma "Crescere Insieme" conta già venti collaborazioni e prevede ulteriori progetti. Gian Piero Cutillo (Leonardo) ha sottolineato che investire sulla filiera aumenta la capacità produttiva e sviluppa competenze, rafforzando l'autonomia tecnologica del Paese. Un esempio è l'investimento di Poggipolini a Mornago (Varese), dove, dopo la collaborazione con Leonardo nel 2025, è stata creata una nuova linea per la produzione di giunti meccanici per elicotteri. L'iniziativa proseguirà per ampliare la filiera nazionale del volo verticale, sostenere la competitività del sistema produttivo e favorire nuovi investimenti nei territori, contribuendo a un sistema industriale nazionale più solido e competitivo.