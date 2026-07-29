Il governo di Cuba ha recentemente annunciato l'avvio di significative misure di apertura dell'economia al settore privato. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio e ambizioso programma di riforme, esplicitamente volto a riattivare l'attività economica del Paese, che sta affrontando una profonda e prolungata crisi finanziaria ed energetica. Un decreto ufficiale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce ora che le piccole e medie imprese (Pmi) e il settore cooperativo non statale potranno operare in ambiti cruciali come la distribuzione di combustibili, l'estrazione di petrolio e gas naturale, nonché l'offerta di servizi farmaceutici.

Tale autorizzazione è tuttavia subordinata al rispetto di una serie di requisiti rigorosi e ben definiti.

L'apertura ai privati: settori strategici e limiti definiti

Per quanto concerne l'attività mineraria su larga scala, il medesimo decreto specifica che essa sarà consentita al di fuori del controllo statale esclusivamente attraverso la creazione di partenariati economici e l'attrazione di investimenti esteri. Il governo cubano ha tenuto a precisare con fermezza che queste nuove disposizioni non devono essere interpretate come una privatizzazione dell'economia. Al contrario, è stato ribadito che l'impresa statale socialista manterrà il suo ruolo fondamentale e preminente nella struttura economica nazionale.

L'obiettivo dichiarato è piuttosto quello di favorire una maggiore partecipazione degli attori economici non statali, senza per questo alterare la struttura centrale e i principi cardine dell'economia dell'isola. È importante sottolineare che rimangono strettamente proibite per gli operatori privati le attività legate all'informazione, alla comunicazione e alle telecomunicazioni, settori che restano sotto il controllo esclusivo dello Stato.

Il contesto delle riforme e le prospettive di sviluppo economico

Queste riforme si collocano all'interno del più ampio Programma Economico e Sociale per il 2026, un piano strategico approvato dall'Assemblea Nazionale del Poder Popular di Cuba. Il programma mira esplicitamente alla modernizzazione delle strutture produttive e alla diversificazione delle forme di gestione economica, con un'attenzione particolare e strategica alla promozione di investimenti esteri diretti.

Questi investimenti sono incoraggiati anche in settori chiave come le energie rinnovabili, attraverso l'installazione di pannelli solari, batterie e inverter, e nel settore privato stesso. Tra le misure concrete già adottate figurano l'eliminazione di dazi e imposte sulle tecnologie solari e sulla loro installazione, la facilitazione della messa in produzione di terreni incolti per stimolare l'agricoltura e l'impulso a un sistema bancario più agile, digitale e utile, seppur sotto una stretta regolamentazione. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha evidenziato che il Paese sta attraversando uno dei periodi più difficili di questo secolo, mentre il primo ministro Manuel Marrero ha sottolineato l'importanza cruciale e strategica di queste profonde trasformazioni per la ripresa economica nazionale e il benessere della popolazione.