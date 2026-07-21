Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo dell'Abruzzo continua a mostrare una robusta crescita, affermandosi come un motore significativo per l'economia regionale. Nel 2025, l'intero comparto ha generato un valore aggiunto complessivo di 1,394 miliardi di euro, pari al 3,7% dell'economia abruzzese, e ha fornito occupazione a circa 23 mila persone, corrispondenti al 4,2% del totale degli occupati regionali.

Questi dati emergono dal rapporto "Io sono cultura 2026", che evidenzia come il Core Cultura regionale abruzzese – il nucleo delle attività direttamente legate alla produzione di beni e servizi culturali e creativi – abbia contribuito con 749 milioni di euro di valore aggiunto e impiegato 12.325 professionisti, pari al 2,2% degli occupati regionali.

La ricerca sottolinea la presenza diffusa di istituzioni culturali, imprese creative, professionisti, associazioni, eventi e progettualità di qualità su tutto il territorio.

Crescita economica e occupazionale

Tra il 2021 e il 2025, il valore aggiunto del settore culturale e creativo in Abruzzo ha registrato un incremento del 31,9%, superando la media nazionale. Nello stesso periodo, gli occupati sono aumentati dell'8,5%. L'ultimo anno ha visto una crescita del 4,9% per il valore aggiunto e del 2,5% per l'occupazione. Particolarmente dinamica è stata la provincia di Chieti, che nel quinquennio ha segnato un notevole +9,8% nell'occupazione del Core Cultura.

I settori trainanti e la distribuzione sul territorio

I pilastri del Core Cultura abruzzese sono l'Architettura e design e l'Editoria e stampa. Il comparto Architettura e design si conferma il principale a livello regionale, con 207 milioni di euro di valore aggiunto e 2.972 addetti. Segue da vicino l'Editoria e stampa, che ha generato 178,5 milioni di euro e impiegato 3.205 persone. Un altro settore in forte espansione è quello del Software e videogiochi, che ha prodotto oltre 103 milioni di euro e dato lavoro a 1.664 professionisti.

A livello territoriale, Pescara si distingue come il principale polo del Core Cultura, contribuendo con 230 milioni di euro di valore aggiunto e 3.786 occupati. La provincia si posiziona al sesto posto tra le province italiane per incidenza nel comparto Comunicazione e al settimo per Architettura e design.

L'Aquila e Teramo mostrano incidenze in linea con la media regionale. Teramo, in particolare, eccelle nel settore Software e videogiochi, che rappresenta il 23,2% del valore aggiunto culturale provinciale. L'Aquila, invece, evidenzia un peso significativo nelle arti performative, nelle arti visive e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Chieti si caratterizza per una forte incidenza dell'Architettura e design, che supera il 31% del valore aggiunto del Core provinciale.

Posizionamento nazionale e il ruolo de L'Aquila

A livello nazionale, l'Abruzzo si colloca al dodicesimo posto per incidenza del valore aggiunto della filiera culturale e creativa e al tredicesimo per occupazione.

Nel contesto del Mezzogiorno, la regione occupa la seconda posizione in entrambi gli indicatori, preceduta solamente dalla Campania. La designazione de L'Aquila a Capitale italiana della Cultura 2026 è un riconoscimento della qualità e della diffusione del sistema culturale e creativo regionale. Domenico Sturabotti, direttore della Fondazione Symbola, ha commentato: "Il Sistema produttivo culturale e creativo in Abruzzo è in crescita. Questo è un bene perché Cultura e creatività generano valore non solo nei rispettivi settori, ma producono effetti positivi sull'intera economia e sulla società."