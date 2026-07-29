Nelle Marche, il sistema produttivo culturale e creativo ha generato un valore aggiunto di 1,28 miliardi di euro, pari al 2,8% dell'economia regionale. Sommando le attività che vivono grazie all'indotto culturale – dal turismo alla manifattura di qualità, fino ai servizi collegati – il valore complessivo sale a 2,432 miliardi di euro, rappresentando il 5,3% dell'intera economia marchigiana. In questi settori lavorano 37.564 persone.

Il ruolo strategico dell'artigianato e della creatività

Il sistema produttivo culturale e creativo delle Marche si configura come un potente motore di sviluppo, con un notevole effetto moltiplicatore sull'economia.

Ogni euro generato da questo settore ne attiva infatti altri 1,7 nel resto dell'economia. Le imprese marchigiane si distinguono per la loro ricerca di qualità, l'attenzione al design e la capacità di personalizzazione dei prodotti. Questi elementi sono rafforzati da un patrimonio di competenze tramandate di generazione in generazione, che conferiscono unicità a produzioni di eccellenza. Tra queste spiccano le calzature, il mobile, la meccanica di precisione, gli strumenti musicali, la carta fatta a mano e la ceramica artistica, che rappresentano alcune delle numerose espressioni creative del territorio.

Cultura e turismo: un binomio vincente per le Marche

La componente culturale incide significativamente sul settore turistico regionale.

Oltre il 40% delle presenze turistiche e più della metà della spesa complessiva dei visitatori sono direttamente riconducibili all'offerta culturale delle Marche. Questo evidenzia come la valorizzazione del patrimonio esistente sia una strategia chiave per la crescita. La regione può contare su migliaia di imprese artigiane, una manifattura fortemente orientata alla qualità e un sistema diffuso di competenze. Questi fattori rappresentano elementi cruciali per la competitività del territorio, trasformando la ricchezza culturale in un vantaggio economico tangibile.