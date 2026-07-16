Il sistema produttivo culturale e creativo italiano continua il suo percorso di crescita. Nel 2025 il comparto ha generato 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 5,7% dell'economia nazionale, registrando un incremento del 3,3% rispetto all'anno precedente.

La crescita del settore

I dati emergono dal rapporto "Io sono Cultura 2026", realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte e presentato all'Università Mercatorum di Roma.

Secondo lo studio, gli occupati del settore hanno raggiunto quasi quota 1,54 milioni, con una crescita dell'1,7%, rappresentando il 5,7% dell'occupazione complessiva del Paese.

L'effetto sull'economia nazionale

Il rapporto evidenzia anche il ruolo della filiera culturale e creativa come motore di sviluppo per altri comparti economici.

Ogni euro prodotto dal settore attiva infatti altri 1,7 euro nel resto dell'economia, portando il valore complessivo generato a circa 310 miliardi di euro, pari al 15,4% della ricchezza nazionale.