La F.lli De Cecco ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione dell'intero capitale sociale di RossoGargano S.C.A.p.A., una società consortile agricola di rilievo con sede a Foggia. L'operazione è stata completata dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e aver verificato le condizioni contrattuali stabilite nell'accordo siglato il primo giugno 2026. Con un valore stimato di circa 70 milioni di euro, questa acquisizione strategica consente al Gruppo De Cecco di rafforzare in modo significativo la propria filiera produttiva. L'obiettivo primario è migliorare l'efficienza e la redditività complessiva, garantendo al contempo una qualità superiore attraverso il controllo diretto dell'intero ciclo produttivo, che spazia dalla coltivazione delle materie prime fino alla distribuzione finale sul mercato.

L'operazione e i consulenti coinvolti

Filippo Antonio De Cecco, presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, ha sottolineato l'importanza di questa integrazione, evidenziando come essa sia fondamentale per consolidare ulteriormente la posizione di leadership del gruppo nel settore agroalimentare italiano. Nell'ambito dell'operazione, lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha fornito la propria consulenza come legal advisor per De Cecco. I soci di RossoGargano, d'altra parte, sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per tutti gli aspetti finanziari e fiscali, e da Xperta Partners Legal (XP Legal), una divisione di Xperta Partners, con il partner Gianluca Bartolomei, per gli aspetti legali correlati all’operazione.

Il ruolo di Intesa Sanpaolo e il profilo di RossoGargano

Il sostegno finanziario essenziale per il completamento dell'acquisizione è stato assicurato da Intesa Sanpaolo, che, attraverso la sua Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha operato in qualità di banca finanziatrice. RossoGargano si distingue nel mercato per la sua specializzazione nella produzione e trasformazione di prodotti a base di pomodoro, oltre che di conserve alimentari e vegetali. L'azienda è dotata di infrastrutture produttive e logistiche avanzate, che sono state recentemente potenziate con l'adozione di nuove tecnologie. Queste rappresentano un asset strategico di grande valore per De Cecco. L'integrazione permette al gruppo abruzzese di acquisire il pieno controllo di una catena produttiva in un settore chiave, massimizzando la valorizzazione delle capacità industriali e tecnologiche di RossoGargano.

La conclusione di questa operazione segna un passo decisivo per il rafforzamento della competitività di De Cecco, sia sul piano nazionale che internazionale. Questo risultato è frutto dell'ottimizzazione della filiera produttiva e dell'accesso diretto alle moderne e performanti infrastrutture di RossoGargano, elementi che contribuiranno alla crescita e al consolidamento del gruppo nel mercato globale.