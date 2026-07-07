Il deficit commerciale degli Stati Uniti ha registrato un significativo aumento nel mese di maggio 2026, attestandosi a 77,6 miliardi di dollari. Il saldo negativo è cresciuto del 42,2% rispetto al periodo precedente, evidenziando una dinamica economica complessa. Questo incremento è stato determinato da una crescita delle importazioni americane del 3,3%, mentre le esportazioni hanno subito una diminuzione del 3,2%.

Dinamiche di importazioni ed esportazioni

Nel dettaglio, le importazioni degli Stati Uniti hanno mostrato un incremento robusto, trainate da una maggiore domanda in diverse categorie.

Si è osservata una crescita nei beni di consumo, nelle forniture industriali, nei prodotti alimentari, mangimi e bevande, oltre ad altre categorie di merci. Al contrario, le esportazioni hanno registrato una flessione, particolarmente marcata nei settori delle forniture industriali e dei beni di consumo. Il calo delle esportazioni è stato attribuito, in parte, all'inflazione che ha interessato le industrie produttrici nazionali.

Il disavanzo commerciale dei beni e le sue implicazioni

Il deficit commerciale dei beni negli Stati Uniti è ulteriormente salito a 105,8 miliardi di dollari in maggio 2026, su base destagionalizzata, rispetto agli 83 miliardi del mese precedente. Questo rappresenta il livello più alto degli ultimi quattordici mesi, superando le aspettative degli analisti, che prevedevano un gap di circa 85 miliardi di dollari.

Le importazioni complessive hanno raggiunto i 313,4 miliardi di dollari. In particolare, si sono registrati aumenti significativi nei beni di consumo (59,5 miliardi, con un +5,7%), nelle forniture industriali (55,9 miliardi, con un +4,8%), negli alimentari, mangimi e bevande (18,2 miliardi, con un +4,3%) e in altre categorie di merci (15,4 miliardi, con un +11,5%).

Parallelamente, le esportazioni totali sono scese a 207,7 miliardi di dollari. Le riduzioni più significative hanno riguardato le forniture industriali (82,7 miliardi, con un -7%) e i beni di consumo (20,7 miliardi, con un -9,2%). L'aumento del disavanzo riflette la persistente crescita delle importazioni, nonostante le tariffe applicate dall'amministrazione presidenziale, e la contrazione delle esportazioni in alcuni settori chiave, delineando un quadro di squilibrio nella bilancia commerciale statunitense.