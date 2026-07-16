Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo Tod's, ha delineato una visione strategica per la competitività del settore manifatturiero e artigianale italiano. Durante un incontro tenutosi il 16 luglio 2026 presso la sede di Confindustria Marche, l'imprenditore ha evidenziato come il futuro delle imprese dipenda da un'efficace combinazione tra intelligenza artificiale e la valorizzazione della manualità artigianale.

Di fronte a un'audience composta da numerosi imprenditori e rappresentanti istituzionali locali, Della Valle ha affermato con chiarezza che per competere sui mercati globali è imprescindibile puntare su entrambi i fronti.

Ha ribadito l'importanza cruciale della manualità come fattore distintivo per il successo delle aziende italiane, dichiarando: "La manualità resta determinante, la differenza la fa la qualità del prodotto e la capacità di innovare senza perdere le radici". Questa affermazione sottolinea la necessità di un equilibrio tra progresso tecnologico e salvaguardia delle tradizioni.

Sinergia tra Intelligenza Artificiale e Artigianato

L'imprenditore ha approfondito il concetto di integrazione, spiegando che la fusione tra le nuove tecnologie, in particolare l'intelligenza artificiale, e la consolidata tradizione artigianale costituisce la chiave per una strategia vincente. Secondo Della Valle, le aziende italiane devono investire attivamente nella formazione dei giovani, garantendo la trasmissione delle preziose competenze artigianali, senza tuttavia trascurare l'indispensabile spinta verso l'innovazione tecnologica.

Nel corso del suo intervento, Della Valle ha anche posto l'accento sull'importanza di mantenere un forte e autentico legame con il territorio. Ha esortato a "continuare a credere nel valore del nostro lavoro e nella capacità di fare squadra", indicando le Marche come un modello di eccellenza e un esempio virtuoso nel panorama del settore manifatturiero nazionale.

Il Modello Tod's e il Valore del Territorio

Il gruppo Tod's, sotto la guida di Diego Della Valle, rappresenta una delle realtà industriali più significative in Italia nel comparto della moda e del lusso, con una presenza radicata e forte nella regione Marche. L'azienda si distingue per la produzione di calzature, pelletteria e accessori di alta gamma, frutto di processi che sapientemente coniugano l'innovazione tecnologica con la maestria della tradizione artigianale.

Il profondo legame con il territorio marchigiano è un pilastro fondamentale della filosofia aziendale di Tod's, che si impegna attivamente nella valorizzazione delle competenze locali e nella promozione dell'occupazione. L'incontro presso Confindustria Marche ha offerto l'opportunità di riaffermare con forza questa strategia, che vede nell'unione tra tecnologia e manualità il motore per rafforzare la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali, garantendo al contempo la preservazione di un patrimonio culturale e produttivo unico.