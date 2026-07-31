La desertificazione bancaria sta interessando in modo significativo l'Umbria, con un impatto crescente su cittadini e territori. Un recente rapporto evidenzia l'insoddisfazione del 90% degli umbri per la riduzione o chiusura delle filiali nella propria area. Il fenomeno, che si manifesta con la progressiva scomparsa degli sportelli, genera conseguenze negative che spaziano dallo spopolamento dei comuni all'aumento delle truffe informatiche e al rischio usura.

I dati e l'impatto della chiusura degli sportelli in Umbria

Tra il 2020 e il 2025, i comuni umbri serviti da banche sono diminuiti del 21,3% (da 75 a 59), mentre le filiali sono scese da 392 a 309, con un calo del 21,2%.

In media, ogni mese 1,4 sportelli bancari hanno cessato l'attività. Attualmente, 51.741 cittadini umbri risiedono in comuni privi di accesso diretto a servizi bancari. Questo fenomeno è una realtà con molteplici effetti negativi sul tessuto sociale ed economico: dall'aumento delle truffe online allo spopolamento dei territori, fino al rischio di usura e riciclaggio. Ogni sportello chiuso rappresenta una difficoltà per anziani, piccoli imprenditori e famiglie, che perdono un presidio di fiducia e sono costretti a percorrere chilometri per gestire le proprie finanze o prelevare la pensione.

Iniziative istituzionali e sindacali contro il fenomeno

Un incontro presso la Regione Umbria ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali sigle sindacali del settore credito (Uilca, First Cisl, Fisac Cgil e Fabi) ed esponenti dell’Assessorato allo sviluppo economico regionale e dell’Anci Umbria.

Al centro del confronto, la proposta di un Protocollo d’intesa volto a mitigare gli effetti negativi della chiusura degli sportelli e a garantire la permanenza di presidi bancari, assicurando servizi al credito diffusi e capillari. La carenza di filiali non è solo un problema di comodità, ma una criticità sociale ed economica che può esporre le comunità a fenomeni pericolosi come l'usura e le infiltrazioni malavitose. È stata espressa soddisfazione per il dialogo avviato e l'auspicio di una rapida firma del protocollo per avviare la fase operativa, data l'urgenza di tutelare cittadini e imprese umbre da questa piaga nazionale.