Il consigliere regionale del Molise, Andrea Di Lucente, ha sollevato con fermezza la questione della necessità di nuove produzioni per lo stabilimento Stellantis di Termoli. L'intervento di Di Lucente evidenzia come le sole promesse riguardo il futuro del sito industriale non siano più sufficienti a garantire stabilità e prospettive. La sua dichiarazione giunge in un momento di particolare e crescente attenzione per la situazione occupazionale e produttiva dell'impianto, che si configura come uno dei principali e più strategici poli industriali dell'intera regione molisana.

La richiesta di azioni concrete riflette la preoccupazione per un futuro che necessita di certezze, al di là delle mere intenzioni.

Le richieste urgenti di Di Lucente per il futuro di Termoli

Nel cuore del suo intervento, il consigliere Di Lucente ha pronunciato parole chiare e dirette: "servono produzioni nuove, basta promesse". Questa affermazione sottolinea l'urgenza di passare da un piano di mere dichiarazioni a uno di azioni concrete e tangibili. Di Lucente ha rimarcato con forza la necessità improrogabile di garantire la continuità produttiva e, soprattutto, la salvaguardia dei posti di lavoro all'interno dello stabilimento di Termoli. Ha inoltre enfatizzato che il destino dell'impianto non può e non deve essere affidato unicamente a generiche dichiarazioni di intenti, ma esige invece l'adozione di scelte industriali chiare, ben definite e, non da ultimo, la realizzazione di investimenti effettivi e mirati.

Il consigliere ha ribadito l'importanza cruciale di un coinvolgimento sinergico di tutte le istituzioni, sia a livello locale che nazionale, al fine di individuare e implementare soluzioni che possano assicurare una prospettiva stabile e duratura ai numerosi lavoratori e all'intero tessuto economico e sociale del territorio.

Il ruolo strategico dello stabilimento Stellantis nel Molise

Lo stabilimento Stellantis di Termoli rappresenta, da decenni, uno dei più significativi e vitali insediamenti industriali del Molise. La sua presenza è fondamentale e svolge un ruolo chiave nell'economia locale, fornendo occupazione a un numero considerevole di lavoratori residenti nella zona e contribuendo in modo sostanziale al benessere della comunità.

Negli ultimi anni, il sito è stato al centro di un intenso dibattito e di una profonda attenzione, in particolare per le prospettive legate alla transizione verso nuove tecnologie produttive e alla stringente necessità di una riconversione industriale che lo proietti nel futuro. Le richieste avanzate con determinazione da Di Lucente si inseriscono pienamente in un contesto di discussione molto più ampio e complesso, che riguarda il futuro della produzione automobilistica non solo in Italia, ma anche a livello europeo. Tale dibattito evidenzia la pressante esigenza di definire e attuare politiche industriali lungimiranti, capaci di favorire l'innovazione tecnologica, la sostenibilità e la competitività dei siti produttivi nazionali, garantendo così un futuro solido e prospero per l'industria e per i suoi lavoratori.