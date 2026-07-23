Il Digital Innovation Hub Friuli Venezia Giulia ha erogato un totale di 1.140 servizi, offrendo un supporto concreto alle imprese regionali nel loro percorso di innovazione digitale e sostenibilità ambientale. Questa significativa attività si è svolta nell’ambito di un progetto europeo dedicato, che ha coinvolto attivamente le aziende del territorio in cruciali percorsi di trasformazione tecnologica e di efficientamento energetico, delineando un futuro più competitivo e rispettoso dell'ambiente per il tessuto produttivo locale.

Il progetto, specificamente avviato e implementato in Friuli Venezia Giulia, ha rappresentato un’opportunità fondamentale per le imprese, consentendo loro di accedere a un’ampia gamma di risorse.

Tra queste, spiccano consulenze mirate, programmi di formazione specialistica e strumenti avanzati essenziali per la digitalizzazione dei processi produttivi. Parallelamente, l'iniziativa ha promosso l’adozione di soluzioni a basso impatto ambientale, guidando le aziende verso pratiche più ecologiche e responsabili. I servizi erogati hanno coperto sia la complessa transizione digitale, sia l’implementazione di pratiche concrete orientate alla sostenibilità, con un’enfasi particolare sull’innovazione dei modelli di business e sul miglioramento dell’efficienza energetica.

Le attività condotte dal Digital Innovation Hub FVG hanno incluso un’accurata analisi dei fabbisogni aziendali, un accompagnamento personalizzato nella scelta delle tecnologie più adatte e un supporto strategico nella definizione di percorsi e strategie per una crescita sostenibile e duratura.

Questo approccio olistico ha permesso alle imprese di affrontare le sfide del mercato moderno con maggiore consapevolezza e strumenti all'avanguardia.

L'impegno del Hub per la competitività regionale

Il Digital Innovation Hub Friuli Venezia Giulia ha operato in stretta sinergia con una rete di partner pubblici e privati, garantendo l'offerta di servizi altamente personalizzati e calibrati sulle reali esigenze delle singole imprese. L’obiettivo primario di questa collaborazione è stato quello di rafforzare la competitività delle aziende regionali, promuovendo attivamente l’innovazione e facilitando la cruciale transizione ecologica. Il progetto ha inoltre previsto l'organizzazione di significative attività di sensibilizzazione e informazione, volte a illustrare le molteplici opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai finanziamenti europei specificamente dedicati alla transizione digitale e verde, fornendo così alle imprese una visione chiara delle risorse disponibili.

Il ruolo strategico del Digital Innovation Hub

Il Digital Innovation Hub Friuli Venezia Giulia si conferma un punto di riferimento essenziale per la digitalizzazione delle imprese regionali. La sua missione è quella di promuovere attivamente la diffusione di competenze digitali avanzate e di favorire l’adozione di soluzioni innovative che possano generare un impatto positivo e duraturo. L’hub fornisce un supporto costante alle aziende, facilitando l’accesso a strumenti digitali all'avanguardia e accompagnandole nella realizzazione di progetti concreti di sostenibilità ambientale. L'obiettivo finale è quello di rafforzare in modo significativo il tessuto produttivo locale e di stimolare una crescita economica sostenibile, assicurando al Friuli Venezia Giulia un ruolo di primo piano nel panorama dell'innovazione e della responsabilità ambientale.