Edison ha annunciato il 28 luglio 2026 di aver ricevuto una nuova notifica da QatarEnergy, che estende la dichiarazione di forza maggiore. Questa situazione impedisce al fornitore di adempiere agli obblighi contrattuali per la consegna di gas naturale liquefatto (Gnl) in Italia. La comunicazione specifica che QatarEnergy non sarà in grado di effettuare le consegne di ulteriori tre carichi di Gnl, previsti presso il terminale di ricezione Adriatic Lng.

Con questa estensione, il numero totale di carichi di Gnl interessati dalla forza maggiore sale a 24, per un volume complessivo di circa 3 miliardi di metri cubi di gas naturale.

Il periodo coperto va dall'inizio di aprile alla fine di settembre 2026. Nonostante l'impedimento, Edison ha assicurato la propria capacità di reperire gas alternativo per tutti i clienti, garantendo gli impegni commerciali. Al 28 luglio 2026, l'azienda ha già sostituito 17 carichi di Gnl presso il terminale Adriatic Lng, corrispondenti a circa 1,6 miliardi di metri cubi di gas naturale, dimostrando la sua resilienza operativa.

Il Contratto di Lungo Termine e le Forniture

Il rapporto commerciale tra Edison e QatarEnergy è regolato da un contratto siglato nel 2009. Questo accordo prevede la fornitura all'Italia di 6,4 miliardi di metri cubi di gas all'anno, con una durata di 25 anni. La dichiarazione di forza maggiore da parte di QatarEnergy rappresenta un evento significativo per le forniture programmate per il 2026.

Tuttavia, grazie alle misure adottate per la sostituzione dei volumi mancanti, Edison ha ribadito la continuità e la stabilità delle forniture, mitigando l'impatto sui consumatori italiani.

Impatto sui Volumi e il Ruolo di Adriatic Lng

Il terminale di ricezione Adriatic Lng in Italia è il punto nevralgico per l'arrivo dei carichi di Gnl oggetto della forza maggiore. Le informazioni attuali indicano che il periodo di interruzione interessa un totale di 24 carichi, per un volume stimato di circa 3 miliardi di metri cubi di gas naturale. Come comunicato, Edison ha già sostituito con successo 17 di questi carichi, pari a circa 1,6 miliardi di metri cubi di gas. L'azienda ha fermamente confermato la sua capacità di continuare a soddisfare la domanda dei propri clienti, evidenziando la solidità della sua strategia di approvvigionamento.