L'assessore regionale al Lavoro delle Marche, Tiziano Consoli, ha sottolineato la necessità fondamentale di mantenere e garantire tutti e cinque gli stabilimenti Electrolux sul territorio nazionale. La sua dichiarazione è giunta a seguito del tavolo di confronto convocato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un appuntamento cruciale per affrontare la complessa vertenza che coinvolge il colosso svedese degli elettrodomestici.

Durante la discussione, Consoli ha richiesto piena chiarezza riguardo al futuro del sito di Cerreto d'Esi.

L'assessore ha evidenziato come il dialogo tra le parti sia stato avviato su tre presupposti condivisi. Il primo prevede una profonda revisione dell'attuale piano industriale. Il secondo impone lo stop immediato a qualsiasi atto unilaterale da parte dell'azienda, inclusi licenziamenti collettivi o spostamenti di produzioni. Infine, il terzo mira all'apertura di un confronto per individuare soluzioni concrete che assicurino la continuità produttiva e occupazionale in tutti gli impianti.

Il caso dello stabilimento di Cerreto d'Esi

Un aspetto critico sollevato dall'assessore ha riguardato il trasferimento di alcuni codici di produzione in Polonia. L'azienda ha giustificato l'operazione come "prove tecniche", ma Consoli ha contestato fermamente questa spiegazione, affermando: "Questo non va bene perché non rispecchia il quadro regolatorio indicato dal ministro, che aveva chiesto di individuare soluzioni diverse".

La Regione Marche ha quindi ribadito la necessità improrogabile di fare luce sul destino dello stabilimento di Cerreto d'Esi. È stato evidenziato come, mentre per gli altri siti Electrolux si discutono prospettive di innovazione, competitività e nuovi mercati, per la sede di Cerreto d'Esi non siano ancora emerse proposte o soluzioni concrete.

Incertezza per il sito marchigiano

La situazione dello stabilimento di Cerreto d'Esi rimane avvolta nell'incertezza. Al tavolo ministeriale, Electrolux non ha fornito indicazioni definitive sul futuro del sito marchigiano, lasciandolo in una condizione di rischio occupazionale e produttivo. La discussione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, dirigenti aziendali e delegati sindacali, tutti impegnati nella ricerca di una soluzione condivisa e sostenibile.

L'obiettivo primario resta la salvaguardia dei posti di lavoro e la garanzia della continuità operativa per tutti gli stabilimenti italiani interessati dalla vertenza, con particolare attenzione alle criticità emerse per Cerreto d'Esi.