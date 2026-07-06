Il 6 luglio 2026, Brindisi ha segnato un passo significativo nella transizione energetica con la posa della prima pietra della gigafactory di Eni. Questo nuovo polo industriale sarà dedicato alla produzione di sistemi di accumulo stazionario BESS (Battery Energy Storage Systems), un'iniziativa che mira a posizionare la città come un centro fondamentale per lo sviluppo di nuove tecnologie e la riconversione industriale. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presente alla cerimonia, ha ribadito l'obiettivo di rendere Brindisi un "polo fondamentale nella transizione energetica e nello sviluppo di nuove tecnologie per la riconversione industriale del sistema produttivo".

L'impianto, frutto della joint venture Eni Storage Systems tra Eni Industrial Evolution e FIB (Seri Industrial Group), sorgerà nell'area industriale di Versalis, un sito precedentemente adibito a stoccaggio di polimeri e altre attività dismesse. La produzione si concentrerà su batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), essenziali per supportare l'integrazione delle energie rinnovabili e garantire la stabilità della rete elettrica. L'avvio dei lavori rappresenta l'ingresso di Eni in un settore strategico, con l'ambizione di rafforzare la filiera delle batterie a livello nazionale ed europeo e di contribuire attivamente alla decarbonizzazione.

Il Progetto Industriale e la Capacità Produttiva

La gigafactory di Brindisi è progettata per raggiungere una capacità produttiva di 8 GWh all'anno.

Questo dato costituisce la metà della capacità complessiva del progetto, che prevede di arrivare a 16 GWh annui entro il 2030, includendo anche l'impianto gemello situato a Teverola, in provincia di Caserta. La produzione sarà articolata in celle e moduli di batterie, affiancata da un impianto specifico per l'assemblaggio dei sistemi BESS. In una fase successiva, il polo di Brindisi amplierà le sue attività, ospitando anche la produzione di materiale attivo catodico LFP e le operazioni di riciclo delle batterie, completando così un ciclo produttivo integrato.

Visione Europea per la Chimica e la Sostenibilità

Durante l'evento, il ministro Urso ha evidenziato la necessità di una strategia europea condivisa per la chimica.

Questa iniziativa coinvolge nazioni come Germania, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna, con l'intento di rivedere le attuali normative europee e sostenere la competitività del settore nel contesto della transizione ecologica. Urso ha sottolineato che, se l'Europa accoglierà queste proposte, sarà possibile mantenere una chimica di base sostenibile nel continente, affrontando contemporaneamente le sfide energetiche e quelle legate alla sostenibilità ambientale.

Impatto sul Mercato e Autonomia Strategica

La domanda europea di sistemi di accumulo energetico è in forte crescita, con proiezioni che indicano un passaggio da 36 GWh nel 2025 a circa 138 GWh entro il 2030. In questo scenario, il progetto di Brindisi si posiziona strategicamente, rappresentando oltre il 10% del mercato europeo previsto per i sistemi BESS.

L'obiettivo è creare una filiera locale innovativa, stimolare l'occupazione e rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa dai mercati extraeuropei, contribuendo a ridurre le emissioni senza compromettere la competitività industriale.

In relazione al settore del cracking, il ministro Urso ha ricordato l'impegno di Versalis, che ha rispettato l'intesa siglata con i sindacati quasi un anno fa. Tale accordo ha portato alla nomina di un advisor internazionale con il compito di ricercare potenziali investitori interessati a proseguire questa attività. Il ministro ha infine confermato che il governo sta proseguendo il proprio lavoro in sede europea per fornire il necessario supporto al settore.