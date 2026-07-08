I collegamenti marittimi della Sicilia subiscono un aggravio di costi annuali stimato in circa 32 milioni di euro a causa del Sistema per lo scambio di quote di emissione dell’Unione Europea, noto come ETS. Nello specifico, la rotta Genova-Palermo vede un aumento di quasi 20 milioni di euro, quella Napoli-Palermo di oltre 11 milioni, e la Porto Empedocle-Lampedusa di più di un milione di euro. Questi dati emergono da uno studio commissionato dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, realizzato dalla società TiM10 con la supervisione scientifica del professor Giovanni Satta dell’Università di Genova.

Lo studio è stato presentato a Palermo l’8 luglio 2026, in vista della proposta di revisione della direttiva europea ETS, attesa per il 17 luglio. L’ETS è una sovrattassa ambientale introdotta dall’Unione Europea per contrastare i cambiamenti climatici, applicata alle grandi navi passeggeri (traghetti e crociere) e alle navi merci con stazza lorda superiore alle cinquemila tonnellate. L’analisi rivela che gli oneri ETS possono assorbire ogni anno fino all’11% del valore di una nuova nave a basse emissioni, compromettendo così gli investimenti nella transizione ecologica.

Impatto sui costi e proposta di revisione

L’aumento dei costi generato dall’ETS rischia di riflettersi direttamente sui prezzi dei biglietti per i viaggiatori, gravando su cittadini, famiglie e imprese.

L'impatto è particolarmente significativo per i residenti e per gli spostamenti legati a lavoro, studio e salute. Annalisa Tardino, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, ha sottolineato: “Abbiamo portato all’attenzione di Bruxelles il tema dell’impatto della direttiva Ets sulla connettività delle isole e sul diritto di mobilità dei cittadini – l’attuale applicazione della tassa determina un aggravio dei costi che rischia di ricadere su cittadini, famiglie e imprese, penalizzando soprattutto i residenti e gli spostamenti legati al lavoro, allo studio e alla salute. Allo stesso tempo sottrae risorse agli armatori, riducendo la loro capacità di investire in nuove navi e tecnologie a basse emissioni, con un effetto che rischia di essere in contrasto con gli obiettivi della transizione ecologica”.

La ricerca, discussa nella sede dell’Autorità portuale a Palermo, propone di estendere alle isole maggiori il regime di esenzione già previsto per le isole minori e di prorogarne la validità fino al 2032. L’obiettivo è evitare che la transizione ecologica si traduca in un ulteriore costo dell’insularità, salvaguardando il diritto di mobilità dei cittadini.

Il ruolo dell'Autorità portuale e il futuro dell'ETS

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, che gestisce porti chiave come Palermo, Porto Empedocle e Trapani, svolge un ruolo cruciale nella promozione della connettività marittima siciliana. La prossima revisione della direttiva ETS da parte della Commissione europea, prevista per il 17 luglio, rappresenta un momento decisivo per il settore dei trasporti marittimi dell’isola e per la tutela della mobilità dei suoi residenti.