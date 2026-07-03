Le Borse europee hanno concluso la seduta del 3 luglio 2026 in territorio positivo, mentre Wall Street è rimasta chiusa per l'anticipo della festività del 4 luglio. Tra i principali listini, Francoforte ha registrato un incremento dell'1,1%, Madrid dello 0,95%, Milano dello 0,75%, Parigi dello 0,53% e Londra dello 0,2%.

Andamento di materie prime e valute

Sul fronte delle materie prime, il greggio ha mostrato un andamento poco mosso: il Wti ha segnato un lieve calo dello 0,15% a 68,65 dollari al barile, mentre il Brent è salito dello 0,2% a 71,95 dollari.

Il gas ad Amsterdam ha visto un rialzo dell'1,1%, raggiungendo i 45,15 euro al MWh. L'oro si è distinto con una crescita significativa del 2,73%, attestandosi a 4.177,29 dollari l'oncia. Il dollaro, invece, è apparso fiacco, scambiato a 1,14 sull'euro e a 1,33% sulla sterlina.

Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi è rimasto stabile a 77,5 punti. I rendimenti annui hanno mostrato un rialzo: quello italiano è salito di 2,2 punti al 3,7%, quello tedesco di 2,7 punti al 2,93% e quello francese di 1,7 punti al 3,72%.

Performance settoriali e titoli in evidenza

Nel settore dei semiconduttori, si sono registrate performance brillanti: Aixtron ha guadagnato il 6,3%, Soitec e Be il 4,65% ciascuno, e Stm l'1,35%.

I titoli energetici hanno chiuso prevalentemente in rialzo: Saipem ha segnato +3,6% e Technip +3,12%. A seguire, Bp (+0,45%), Eni (+0,25%) e TotalEnergies (+0,2%), mentre Shell ha registrato un lieve calo dello 0,05%.

Il comparto automobilistico ha mostrato andamenti contrastati: Porsche è salita dell'1,95%, Renault dell'1,9% e Volkswagen dell'1,45%. Stellantis, al contrario, ha perso il 3,5% a causa della raccomandazione 'reduce' da parte degli analisti di Hsbc.

Anche i titoli bancari hanno chiuso in ordine sparso: Mps ha guadagnato l'1,5%, Bper l'1,1%, Banco Bpm lo 0,9%, Mediobanca lo 0,8% e Intesa lo 0,62%. In controtendenza, Commerzbank ha perso lo 0,16%, mentre Unicredit ha chiuso in lieve rialzo dello 0,02%.

Contesto macroeconomico e fiducia degli investitori

A livello europeo, l'indice paneuropeo STOXX 600 ha toccato un record storico, sostenuto dai guadagni nei titoli ciclici e dalle aspettative di un rinvio del rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Il DAX tedesco ha guidato i rialzi tra le principali borse regionali, con un incremento dello 0,9% e un nuovo massimo storico. Il rally si è esteso oltre il settore tecnologico, coinvolgendo industrie, banche e servizi finanziari.

La settimana è stata caratterizzata da una maggiore resilienza dell'attività economica globale e da una moderazione delle aspettative di un imminente rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, fattori che hanno contribuito a rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati europei.