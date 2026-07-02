I mercati azionari europei hanno chiuso il 2 luglio in netto aumento, sostenuti dai dati del mercato del lavoro statunitense, inferiori alle attese, che hanno ridotto la pressione sulla Federal Reserve per un rialzo dei tassi a breve. La Borsa di Francoforte ha registrato il miglior risultato (+2,1%), seguita da Londra (+1,7%).

Parigi (+1,6%) e Madrid (+1,4%) hanno anch’esse chiuso in rialzo. Amsterdam, invece, ha terminato la giornata in parità, appesantita dalle vendite nel settore dei chip. Il comparto tecnologico europeo ha subito una flessione generale, con l’indice di settore in calo del 2%, a causa delle perdite delle aziende legate all’intelligenza artificiale, in scia ai ribassi registrati in Asia e a Wall Street.

Andamento dei settori e focus sui tecnologici

La seduta ha visto una solida performance dei settori difensivi (alimentare, beni personali e sanitari), che hanno compensato la debolezza dei titoli tecnologici. Tra i più penalizzati, Soitec ha perso il 4,5% e Aixtron il 5,1%. La minore esposizione europea al tech ha limitato l’impatto negativo sullo STOXX 600, che si è mantenuto vicino ai massimi storici.

Tra i singoli titoli, Sodexo ha guadagnato il 7,5% dopo aver rivisto al rialzo le previsioni di crescita organica dei ricavi annuali. Bayer ha segnato un +5,5% a seguito dell’annuncio di riorganizzazione della divisione Roundup negli Stati Uniti, dopo una vittoria legale.

Contesto macroeconomico e attese degli investitori

L’attenzione degli operatori è rimasta sui dati sull’occupazione statunitense, cruciali per le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. L’inflazione nell’area euro a giugno è risultata inferiore alle attese. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha affermato che “i rischi per l’inflazione e la crescita economica sono ora più bilanciati rispetto a qualche settimana fa, grazie al calo dei prezzi del petrolio”.

Nonostante ciò, il mercato continua a prevedere almeno un ulteriore aumento dei tassi di interesse da parte della BCE entro fine anno. La seduta ha riflettuto un clima di cautela tra gli investitori, in attesa di nuove indicazioni macroeconomiche e dei prossimi risultati trimestrali del settore tecnologico.