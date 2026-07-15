Le principali borse europee hanno aperto la seduta del 15 luglio 2026 con un andamento prevalentemente debole, riflettendo una generale cautela tra gli investitori e segnando variazioni contenute sulle principali piazze del Vecchio Continente.

Nello specifico, la piazza di Parigi ha mantenuto la stabilità, registrando un'apertura invariata. Diversamente, il mercato di Londra ha evidenziato una flessione, cedendo lo 0,48% e attestandosi a quota 10.479 punti. Anche Francoforte ha mostrato segnali di cedimento, con una perdita dello 0,7% che ha portato l'indice a 24.970 punti.

La performance più significativa in negativo è stata quella di Madrid, che ha registrato un calo dello 0,9%, fermandosi a 19.181 punti.

Contesto di mercato e fattori influenzanti

Il quadro generale che ha caratterizzato l'apertura dei mercati europei è stato influenzato da tensioni geopolitiche e dall'andamento dei principali titoli quotati. L'indice pan-europeo STOXX 600 ha rispecchiato questa tendenza, segnando una diminuzione dello 0,4% e attestandosi a 638,17 punti nelle prime fasi di contrattazione.

Analizzando i settori, quello dei viaggi e tempo libero ha guidato i ribassi, mostrando una particolare vulnerabilità. Titoli di spicco come Air France e Lufthansa hanno subito un calo significativo, perdendo entrambi circa il 2% del loro valore.

In netta controtendenza, il comparto energetico ha mostrato segnali di robustezza, sostenuto dall'aumento dei prezzi del petrolio. Il Brent, in particolare, ha registrato un incremento del 2,6%, raggiungendo la quota di 85 dollari al barile.

Sul fronte dei singoli titoli, la compagnia petrolifera BP ha beneficiato dell'andamento favorevole del greggio, registrando un guadagno del 3%. Al contrario, Ericsson ha affrontato una giornata difficile, con le sue azioni che hanno perso circa l'8% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. La situazione più critica ha riguardato Evotec, che ha subito una forte flessione del 30%. Questo drastico calo è stato una diretta conseguenza della revisione al ribasso delle proprie previsioni per l'anno 2026.