A maggio 2026, le importazioni italiane hanno registrato una crescita congiunturale più marcata, aumentando dell'1,5%, mentre le esportazioni hanno segnato un modesto incremento dello 0,2%. Questo rallentamento dell'export mensile è stato determinato da un'espansione delle vendite verso l'area extra Ue (+0,8%) e, contestualmente, da una riduzione verso l'area Ue (-0,4%).

Nel trimestre marzo-maggio 2026, l'export italiano è cresciuto del 4,6% rispetto al periodo precedente, mentre l'import ha registrato un aumento del 7,2%. Su base annua, a maggio 2026, le esportazioni sono aumentate del 4,1% in valore, ma hanno subito una contrazione del 2,4% in volume.

L'incremento tendenziale delle esportazioni in termini monetari è risultato più sostenuto per i mercati extra Ue (+6,8%) rispetto a quelli Ue (+1,7%). Le importazioni, invece, hanno mostrato una crescita tendenziale del 7,3% in valore, con un aumento particolarmente intenso per l'area extra Ue (+15,5%) rispetto all'area Ue (+1,3%). In volume, le importazioni sono diminuite del 2,5%.

Commercio con i paesi extra Ue

A maggio 2026, l'interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 ha evidenziato un aumento congiunturale sia per le importazioni (+3,4%) sia per le esportazioni (+0,4%). L'incremento mensile dell'export verso questi mercati è stato principalmente sostenuto dalle maggiori vendite di energia (+21,1%) e beni intermedi (+2,0%).

Al contrario, si sono registrate riduzioni nelle esportazioni di beni di consumo durevoli (-4,4%), beni strumentali (-1,1%) e beni di consumo non durevoli (-0,8%).

Nel trimestre marzo-maggio 2026, l'export verso i paesi extra Ue ha mostrato una crescita complessiva del 5,0%, con un andamento positivo per tutti i raggruppamenti di beni, ad eccezione dei beni di consumo durevoli (-2,7%). Nello stesso periodo, l'import ha registrato un aumento del 10,9%, trainato soprattutto dai significativi acquisti di energia (+53,3%).

Saldo commerciale e andamento dei mercati

A maggio 2026, l'avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 si è attestato a 3.843 milioni di euro. Il deficit energetico ha raggiunto i 5.748 milioni, un valore superiore rispetto all'anno precedente.

L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici è stato di 9.591 milioni di euro. Su base annua, si sono osservati marcati aumenti delle esportazioni verso la Svizzera, la Cina e i paesi MERCOSUR. Al contempo, si sono ridotte le vendite verso la Turchia, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le importazioni da paesi OPEC e dagli Stati Uniti hanno registrato una forte crescita tendenziale, mentre quelle dalla Cina si sono ridotte.

Nei primi cinque mesi del 2026, la crescita tendenziale dell'export verso i paesi extra Ue è stata del 4,4%, contribuendo a un saldo commerciale positivo di 21,4 miliardi di euro.