Federconsumatori Calabria ha denunciato che i prezzi medi dei carburanti nella regione superano la media nazionale, evidenziando un aggravio significativo per i consumatori. L'associazione ha sottolineato che il costo della benzina si attesta a livello nazionale a 1,98 euro al litro, mentre in Calabria raggiunge 1,997 euro, con punte superiori in numerosi distributori. Per il gasolio in modalità self-service, il prezzo nazionale supera i 2,1 euro al litro, ma in Calabria si spinge fino a 2,2 euro. Questi valori, secondo Federconsumatori, sono “ben al di sopra del livello a cui si dovrebbero attestare”.

L'impatto economico dei sovrapprezzi su famiglie e trasporti

L'Osservatorio nazionale di Federconsumatori ha aggiornato le stime sui sovrapprezzi applicati a benzina e gasolio, considerando l'andamento della materia prima, il cambio Euro/Dollaro e le variazioni delle accise. L'analisi rivela che i prezzi attuali sono superiori di 23 centesimi al litro per la benzina e di 24,8 centesimi al litro per il gasolio rispetto ai valori ritenuti congrui. L'impatto economico diretto sulle famiglie è notevole: si stimano aggravi annui di 276 euro per chi possiede un'auto a benzina e di 238,10 euro per chi ha un veicolo diesel. A questi costi diretti si aggiungono le ricadute indirette, dovute al trasporto su gomma che in Italia movimenta oltre l'86% delle merci, comportando un ulteriore aumento di 262,70 euro annui per ciascuna famiglia.

Confronto con i prezzi medi nazionali ufficiali

I dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati al 24 luglio 2026, confermano le segnalazioni di Federconsumatori. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self-service sulla rete stradale è di 1,968 euro al litro, mentre quello del gasolio si attesta a 2,161 euro al litro. Sulla rete autostradale, i prezzi medi sono ancora più elevati: 2,059 euro per la benzina e 2,228 euro per il gasolio. Questi valori ufficiali evidenziano come i costi dei carburanti in Calabria superino effettivamente la media nazionale, sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale.

L'appello per il taglio delle accise

Di fronte a questo scenario, Federconsumatori Calabria ha ribadito con forza che “il taglio delle accise è un'operazione non più rinviabile”.

L'associazione richiama l'attenzione sulle gravi conseguenze economiche che i prezzi elevati dei carburanti generano per il bilancio delle famiglie e per l'intero sistema dei trasporti e della logistica. Viene sottolineata l'urgenza di un intervento mirato a ridurre il carico fiscale sui carburanti, al fine di alleggerire la pressione sui consumatori e sostenere l'economia.