Fiat ha registrato un significativo incremento delle immatricolazioni in Europa (EU29) nel primo semestre del 2026, con una crescita del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Questa performance conferma il marchio come uno dei più dinamici all'interno del gruppo Stellantis, superando i risultati degli altri principali brand. La quota di mercato di Fiat nel continente è salita al 3,3%, segnando un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

L'Italia si conferma il mercato principale per Fiat, dove la quota ha raggiunto il 12,6%, in crescita di 1,2 punti percentuali sul 2025.

Il successo si estende anche ad altri Paesi europei, con notevoli incrementi delle immatricolazioni: la Francia ha visto un +35,8%, la Germania un +24,6%. Trend positivi sono stati osservati anche in Polonia (+35,1%), Belgio-Lussemburgo (+15,9%), Regno Unito (+16,7%), Portogallo (+11,6%) e Austria (+74,5%), dove Fiat ha conquistato una quota di mercato del 2,5%.

Modelli chiave e leadership di segmento

Il traino di questa crescita è attribuibile a specifici modelli. La Pandina si è affermata come leader del segmento A a motore termico in Europa e l'auto più venduta in Italia. La 500 è tornata al vertice del segmento A in Germania, mentre la Grande Panda ha guidato il segmento B in Italia, posizionandosi come la terza vettura più venduta nel Paese.

Fiat ha inoltre consolidato la sua leadership europea nel settore dei quadricicli elettrici con il modello Topolino, che ha registrato il miglior trimestre di sempre per raccolta ordini, con un incremento del 30% su base annua. Il Topolino è risultato leader di mercato in Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Belgio.

Nel comparto dei veicoli commerciali, Fiat Professional ha raggiunto una quota del 7,6% nel mercato europeo. In Italia, ha confermato la sua leadership con una quota del 24,8%, dove il modello Ducato è stato il veicolo commerciale più venduto nel primo semestre.

Performance del gruppo Stellantis in Europa

Questi risultati si inseriscono in un contesto positivo per l'intero gruppo Stellantis, che nel primo semestre del 2026 ha immatricolato complessivamente 1.370.000 veicoli nel mercato auto UE30, segnando un incremento del 3,8% rispetto al 2025.

La quota di mercato complessiva del gruppo è salita al 16,7%. Tra i marchi di Stellantis, Fiat, insieme a Citroën, Opel e Lancia, ha evidenziato le migliori performance di vendita, crescendo più rapidamente del mercato. Stellantis ha rafforzato la propria leadership nei segmenti A e B del mercato europeo, con la Fiat Pandina come best seller in Italia e la gamma Smart Car, che include la Fiat Grande Panda, in forte espansione.

Il gruppo Stellantis ha inoltre mantenuto la sua posizione di leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e nel segmento delle vetture ibride, consolidando la propria competitività in Europa nel corso del primo semestre del 2026.