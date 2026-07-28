Fiera Milano ha concluso il primo semestre dell’anno con un bilancio estremamente positivo, registrando ricavi che hanno raggiunto i 245,7 milioni di euro. Questo risultato evidenzia una crescita robusta del 38,2%, superando significativamente i 177,9 milioni di euro contabilizzati nello stesso periodo dell’anno precedente. Parallelamente, il risultato netto della società ha mostrato un’accelerazione notevole, attestandosi a 50,7 milioni di euro. Tale cifra rappresenta un incremento eccezionale del 119,1% rispetto ai 23,1 milioni di euro del primo semestre 2025 e un miglioramento sostanziale anche rispetto ai 22,6 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2024.

Performance Finanziaria Dettagliata

Analizzando più a fondo la performance, il margine operativo lordo (Ebitda) ha toccato i 94 milioni di euro. Questo valore segna un aumento significativo di 30,9 milioni di euro, rispetto ai 63,1 milioni di euro conseguiti nel medesimo periodo dell’esercizio precedente. Per quanto concerne la struttura finanziaria, l’indebitamento finanziario netto di Fiera Milano presenta una disponibilità finanziaria netta pari a 109,4 milioni di euro. È importante notare che questa disponibilità si confronta con i 157,2 milioni di euro di disponibilità finanziaria netta registrati al 31 dicembre 2025.

La società ha evidenziato come il successo di questo semestre sia stato trainato da una combinazione di fattori strategici.

Tra questi, spiccano il positivo andamento complessivo del primo semestre, un contributo superiore alle attese derivante dalle attività olimpiche e il progresso costante nel processo di integrazione delle recenti acquisizioni. Questi elementi hanno giocato un ruolo cruciale nel raggiungimento dei solidi risultati finanziari presentati.

Prospettive Future e Dichiarazioni del Vertice

In un’ottica di continuità e fiducia, Fiera Milano ha confermato la guidance per l’intero esercizio 2026. Le previsioni indicano ricavi attesi in un intervallo compreso tra 380 e 400 milioni di euro. Questa stima è stata già rivista a rialzo rispetto al precedente range, che si attestava tra 305 e 325 milioni di euro.

Analogamente, il margine operativo lordo (Ebitda) atteso è stato anch’esso incrementato, posizionandosi ora nel range tra 100 e 110 milioni di euro, a fronte del precedente intervallo di 90-100 milioni di euro.

Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando la capacità strategica del gruppo: “Ricavi in aumento del 38%, Ebitda in crescita del 49% e un risultato netto più che raddoppiato, da 23,1 a 50,7 milioni di euro, testimoniano la capacità del gruppo di trasformare la propria strategia in risultati concreti”. Le sue parole rafforzano la percezione di una gestione efficace e di una visione chiara per il futuro.

Fiera Milano: Un Pilastro del Settore Fieristico

Fiera Milano S.p.A. si posiziona come una delle principali e più influenti società fieristiche a livello europeo. L'azienda è responsabile della gestione del prestigioso quartiere fieristico di Rho e del moderno centro congressi MiCo, entrambi situati a Milano. Attraverso la sua attività, Fiera Milano organizza e ospita un’ampia gamma di manifestazioni fieristiche, congressi ed eventi internazionali di grande rilevanza. Questo la rende un punto di riferimento strategico e insostituibile per l'intero settore, sia sul territorio italiano che nel panorama internazionale.