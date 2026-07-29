Il sindacato Fim ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla situazione produttiva dello stabilimento Beko di Fabriano. Le criticità evidenziate riguardano principalmente una riduzione degli investimenti previsti per il 2026, che risultano inferiori del 20% rispetto al piano inizialmente annunciato dall’azienda. Questa diminuzione incide sia sul comparto produttivo sia sulle fondamentali attività di ricerca e sviluppo, con ripercussioni sulle prospettive del sito.

Investimenti e carenza di nuovi prodotti: le criticità

La Fim ha sottolineato che la carenza di nuovi prodotti rappresenta un ulteriore elemento di allarme.

Il sindacato ha chiarito che "gli investimenti sono al 20% rispetto a quanto previsto" e che la "mancanza di nuovi prodotti" è una situazione che "rischia di compromettere la competitività dello stabilimento". Questo scenario, con un calo del 20% negli stanziamenti, solleva interrogativi sulla capacità dell'azienda di mantenere il passo con un mercato in continua evoluzione. La problematica è stata posta all’attenzione della direzione aziendale e delle istituzioni locali, con richiesta di un confronto urgente per definire strategie e azioni correttive.

Il ruolo e il futuro dello stabilimento di Fabriano

Lo stabilimento Beko di Fabriano riveste un ruolo di primaria importanza nel panorama industriale italiano del gruppo, essendo specializzato nella produzione di elettrodomestici.

Negli anni, questa struttura ha rappresentato un pilastro fondamentale per l’economia del territorio, garantendo numerosi posti di lavoro e contribuendo in modo significativo al tessuto sociale locale. La combinazione di una riduzione degli investimenti e la segnalata mancanza di nuovi prodotti genera ora serie incertezze sulle prospettive occupazionali e sul futuro industriale del sito.

Di fronte a questo scenario, la Fim ha richiesto all’azienda di fornire chiarimenti sulle strategie di sviluppo e di presentare un piano industriale solido. L'obiettivo è assicurare la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro a Fabriano, delineando un percorso di rilancio sostenibile.