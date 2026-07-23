Fincantieri ha siglato un'importante integrazione contrattuale con OCCAR (Organisation for Joint Armament Co-operation) nell'ambito del programma U212 NFS (Near Future Submarine). L'accordo riguarda la fornitura di quattro sottomarini di nuova generazione destinati alla Marina Militare italiana. La firma è avvenuta tra Joachim Sucker, direttore di OCCAR-EA, e Fulvio Palermo, responsabile Project Management della Direzione Navi Militari di Fincantieri, e ha un valore di circa 317 milioni di euro. Questa integrazione introduce nuove capacità tecnologiche, inclusi sistemi di contromisura sviluppati da WASS, società del Gruppo Fincantieri specializzata in sistemi subacquei avanzati, e prevede un rafforzamento del supporto logistico.

Un aspetto cruciale dell'accordo è l'anticipo delle consegne: la quarta unità sarà consegnata nel 2032 anziché nel 2034, con un'accelerazione di due anni. Inoltre, è prevista la consegna di un sottomarino all'anno a partire dal 2029. Le innovative soluzioni di contromisura di WASS, adottate per la prima volta sui sottomarini nazionali, rappresentano un significativo passo avanti per le capacità operative delle unità e valorizzano il patrimonio tecnologico e industriale del Gruppo. Il programma U212 NFS si configura come un'evoluzione dei precedenti sottomarini della classe U212A, caratterizzato da un più ampio contenuto tecnologico nazionale e una superiore integrazione dei sistemi di bordo.

Le innovazioni includono una batteria di propulsione agli ioni di litio e un nuovo sistema di combattimento, elementi che garantiranno maggiore silenziosità, autonomia, efficienza e resilienza cyber.

Avanzamento della Produzione e Cronoprogramma

La costruzione delle quattro unità è stata avviata presso il Cantiere Integrato di Muggiano, un polo storico di eccellenza nazionale con oltre un secolo di attività e più di cento sottomarini realizzati. Le informazioni fornite da OCCAR in occasione della fiera Undersea Defence Technology 2026 indicano che la produzione del primo sottomarino ha già superato il 50% di avanzamento. Nello specifico, la prima unità ha raggiunto il 52,6% di produzione, la seconda il 32,5%, la terza il 20,84% e la quarta l'11,9%.

Il cronoprogramma prevede il varo della prima unità per metà 2028, con la consegna finale a fine 2029. Le consegne delle successive unità sono programmate per metà 2030, fine 2031 e, per la quarta unità, fine 2032, sebbene sia menzionata anche la possibilità di consegna al più tardi nel 2034. L'anticipo al 2032 per la quarta unità, come stabilito dall'integrazione contrattuale, sottolinea l'impegno verso una rapida implementazione delle nuove capacità.

Innovazioni Tecnologiche e Strategia Industriale

Il programma U212 NFS integra sistemi all'avanguardia, tra cui la batteria agli ioni di litio sviluppata da FIB-FAAM/Power4Future/Cetena. Questo sistema offre vantaggi significativi rispetto alle precedenti configurazioni, garantendo una maggiore autonomia e un livello di carica superiore durante le operazioni di snorkeling, raggiungendo il 90% rispetto al precedente 75-80%.

Ulteriori benefici includono una ridotta necessità di manutenzione e un'operatività più silenziosa, aspetti fondamentali per le missioni subacquee moderne.

Il Cantiere Integrato di Muggiano, riconosciuto come un punto di riferimento internazionale nel settore, è il fulcro della costruzione delle quattro unità, la cui consegna è attesa nel quadriennio 2029-2032. Questa iniziativa si inserisce pienamente nella strategia di Fincantieri volta a consolidare la propria leadership nel dominio della subacquea, valorizzando al contempo le competenze industriali e il know-how tecnologico maturati all'interno del Gruppo.