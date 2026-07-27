Fincantieri ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con i soci reinvestitori di NextGeo Solutions Europe, un passo fondamentale nell'ambito dell'acquisizione della società, precedentemente comunicata il 6 luglio. L'intesa, siglata il 27 luglio 2026 a Trieste, coinvolge direttamente i membri del Top Management di NextGeo, identificati come “Soci Reinvestitori”.

L'accordo prevede che questi soci reinvestano oltre il 70% delle proprie quote attualmente detenute. Contestualmente, cederanno a Fincantieri, alla data di esecuzione dell'operazione, partecipazioni che rappresentano complessivamente il 4,13% del capitale sociale di NextGeo.

Un elemento chiave dell'intesa è anche il meccanismo concordato per l'uscita progressiva dei soci dal capitale sociale. Questo avverrà in coincidenza con l'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2027, 2028 e 2029, attraverso una serie di opzioni put e call.

La visione strategica di Fincantieri nel dominio subacqueo

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha sottolineato l'importanza strategica dell'operazione, dichiarando: “Stiamo costruendo la prima piattaforma europea capace di operare, connettere, proteggere e governare il dominio subacqueo attraverso servizi, droni, sensori, comunicazioni, sistemi di difesa e piattaforme strategiche”. Questa acquisizione si inserisce nel più ampio progetto strategico di Fincantieri, volto a creare un campione internazionale della subacquea, basato sull’integrazione di competenze distintive, tecnologie e servizi lungo l’intera filiera del settore underwater.

Il meccanismo di uscita graduale dei soci reinvestitori, con l'esercizio delle opzioni put e call legato all'approvazione dei bilanci dei prossimi tre esercizi, è stato studiato per assicurare una transizione ordinata e stabile delle partecipazioni. La quota del 4,13% ceduta a Fincantieri al momento del closing rappresenta una componente significativa della struttura dell'accordo.

Fincantieri: un leader globale nella cantieristica

Fincantieri S.p.A. si conferma come uno dei principali gruppi cantieristici a livello mondiale. La sua attività spazia dalla progettazione e costruzione di navi civili e militari alla realizzazione di sistemi e componenti per il settore navale e infrastrutture offshore.

L'azienda opera su scala internazionale, distinguendosi per la sua capacità di integrare tecnologie avanzate, innovazione e servizi lungo l'intera catena del valore della cantieristica e della subacquea.

La strategia attuale di Fincantieri è focalizzata sul rafforzamento della propria leadership nel settore underwater. Attraverso operazioni mirate, come l'accordo con NextGeo Solutions Europe, il gruppo intende consolidare una piattaforma europea di riferimento, in grado di offrire soluzioni integrate e all'avanguardia per la gestione e la sicurezza del dominio subacqueo, contribuendo a definire nuovi standard nel settore.