Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha autorizzato l'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni, a seguito della revisione del programma di prestiti. Questa decisione porta gli esborsi FMI per l'Ucraina da 8,1 a circa 2,2 miliardi. La misura è cruciale mentre l'Ucraina si impegna a mantenere la stabilità economica nel quinto anno di conflitto.

L'FMI ha dichiarato che l'Ucraina ha mantenuto la stabilità macroeconomica e finanziaria, nonostante la guerra con la Russia, un contesto esterno più difficile e rischi eccezionalmente elevati.

La direttrice generale dell'FMI, Kristalina Georgieva, ha evidenziato la "notevole resilienza". Georgieva ha sottolineato che "preservare la stabilità macroeconomica rimane la priorità", raccomandando una politica fiscale prudente, una politica monetaria oculata e misure per salvaguardare la solidità del settore finanziario.

Revisione e obiettivi del programma

La revisione del programma di prestiti è avvenuta in un periodo di significative sfide economiche per l'Ucraina, dovute al conflitto. Il Fondo Monetario Internazionale ha ribadito che il programma mira a sostenere la stabilità macroeconomica e la continuità delle riforme. L'accesso immediato ai fondi è stato concesso dopo valutazione positiva delle misure adottate dall'Ucraina per mantenere la stabilità finanziaria e gestire l'impatto della guerra sull'economia.

Il ruolo del Fondo Monetario Internazionale

Il Fondo Monetario Internazionale è un'organizzazione che fornisce assistenza finanziaria e consulenza ai suoi paesi membri in difficoltà economica. L'FMI offre programmi di sostegno con prestiti condizionati all'adozione di politiche economiche per rafforzare la stabilità macroeconomica e promuovere la crescita sostenibile. L'obiettivo principale dell'FMI è favorire la cooperazione monetaria internazionale, la stabilità finanziaria e lo sviluppo economico globale.