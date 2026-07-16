La guerra in Medio Oriente sta esercitando una pressione significativa sulle prospettive economiche dell’area dell’euro, come evidenziato dal Fondo Monetario Internazionale. Le ultime previsioni indicano un marcato rallentamento della crescita del Pil: si prevede che scenderà dall’1,4% stimato per il 2025 allo 0,9% nel 2026, per poi registrare una lieve ripresa all’1,2% nel 2027. L’istituto di Washington ha sottolineato che le tensioni sui mercati energetici, direttamente collegate al conflitto in corso, rappresentano la principale fonte di incertezza per l’economia europea, minacciando la stabilità e lo sviluppo della regione.

Previsioni su crescita e inflazione

Il Fondo Monetario Internazionale prevede, inoltre, un aumento dell’inflazione nell’area euro, che dovrebbe attestarsi al 2,9% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. L’istituto ha dichiarato esplicitamente che “i rischi sono orientati verso una crescita più debole e un’inflazione più elevata”, evidenziando come la complessa situazione geopolitica stia influenzando in modo significativo le dinamiche economiche della regione. Le tensioni sul mercato energetico, in particolare, sono ritenute il principale fattore di rischio sia per le prospettive di crescita che per la stabilità dei prezzi, con ripercussioni dirette sul potere d'acquisto e sui costi di produzione.

Impatto energetico e contesto europeo

La Commissione europea ha confermato che l’economia dell’Unione è particolarmente vulnerabile agli shock energetici derivanti dal conflitto in Medio Oriente, data la sua posizione di importatore netto di energia. L’aumento dei prezzi del petrolio, causato anche dalla chiusura del traffico navale nello Stretto di Hormuz per il rischio di attacchi, ha determinato un significativo incremento dei costi per famiglie e imprese. Questo si traduce in bollette più salate per i consumatori e oneri maggiori per molte industrie, riducendone i profitti.

La Commissione ha di conseguenza rivisto al ribasso le stime di crescita per i paesi dell’area euro, allineandosi alle previsioni del FMI e portando la previsione per il 2026 allo 0,9% e per il 2027 all’1,2%.

L’inflazione, secondo le nuove stime, potrebbe raggiungere il 3,0% nel 2026, superando l’obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Questa revisione al rialzo delle aspettative inflazionistiche ha già innescato previsioni di un possibile aumento dei tassi di interesse da parte della BCE nel corso dell'anno, al fine di contrastare l'aumento dei prezzi.

Oltre alle dirette ripercussioni sui prezzi dell’energia, la situazione geopolitica ha avuto effetti anche sulla fiducia dei consumatori, che ha toccato un minimo degli ultimi quaranta mesi, alimentando timori crescenti riguardo alla perdita di posti di lavoro e all'ulteriore aumento dell'inflazione. Nonostante questo scenario complesso, la Commissione europea prevede che l’economia dell’area euro possa continuare a mostrare una crescita modesta, riuscendo a evitare una vera e propria recessione.