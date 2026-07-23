Il cantiere di Sestri Ponente di Fincantieri si afferma come un vero e proprio laboratorio all'avanguardia per lo sviluppo e la sperimentazione di nuove tecnologie. Questa importante dichiarazione è stata rilasciata dall'amministratore delegato, Pierroberto Folgiero, in occasione di una visita ufficiale al sito produttivo ligure, avvenuta il 23 luglio 2026. L'annuncio ha posto in risalto il ruolo strategico che il cantiere genovese riveste non solo per la crescita e l'innovazione di Fincantieri, ma anche per l'intero settore navale italiano, proiettandolo verso un futuro di eccellenza e competitività internazionale.

Il Ruolo Strategico del Cantiere di Sestri Ponente

Nel corso dell'incontro con le maestranze e i rappresentanti locali, Folgiero ha evidenziato con chiarezza come il cantiere di Sestri Ponente rappresenti un punto di riferimento imprescindibile per l'innovazione e la sperimentazione continua di soluzioni tecnologiche avanzate, specificamente applicate al complesso mondo della cantieristica navale. Il sito ligure è riconosciuto come un epicentro di attività, al centro di significativi investimenti e di ambiziosi progetti che mirano a sviluppare soluzioni costruttive all'avanguardia per la realizzazione di nuove navi. Particolare enfasi è posta sull'incremento dell'efficienza produttiva e sulla promozione della sostenibilità ambientale, aspetti cruciali per il futuro del settore.

Folgiero ha enfaticamente ribadito che il cantiere di Sestri Ponente è un laboratorio dinamico per le nuove tecnologie, sottolineando l'importanza strategica di un impegno costante e proattivo negli investimenti in ricerca e sviluppo, pilastri fondamentali per mantenere l'azienda all'avanguardia nel panorama globale della cantieristica.

Progetti e Strategie per l'Innovazione Tecnologica

Durante la visita, sono stati illustrati in dettaglio alcuni dei progetti in corso che coinvolgono attivamente il cantiere. Tra questi spicca l'introduzione di sofisticati sistemi digitali, progettati per ottimizzare la gestione delle commesse e migliorare la pianificazione operativa. Parallelamente, si sta procedendo con l'adozione di processi produttivi automatizzati, che promettono di rivoluzionare le metodologie di costruzione, aumentando precisione e velocità.

Folgiero ha inoltre ribadito con convinzione che il sito di Sestri Ponente continuerà a giocare un ruolo chiave e insostituibile nella strategia di crescita complessiva di Fincantieri. Questa centralità è garantita dalla sua intrinseca capacità di attrarre e coltivare competenze specialistiche e di catalizzare investimenti significativi nel campo dell'innovazione tecnologica. L'obiettivo primario è quello di rafforzare ulteriormente la posizione di leadership dell'azienda a livello internazionale, facendo leva sulle eccellenze e sulle capacità innovative sviluppate proprio nel dinamico cantiere ligure.