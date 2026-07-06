Il gruppo Fincantieri, con sede a Trieste, sta attraversando una fase di profonda e significativa trasformazione industriale, definita come storica dall'amministratore delegato Pierroberto Folgiero. L'annuncio è stato dato durante un incontro tenutosi a Trieste, dove Folgiero ha dettagliato i principali cambiamenti in corso all'interno dell'azienda.

Folgiero ha evidenziato che questa trasformazione incide su molteplici aspetti della struttura industriale e organizzativa di Fincantieri. L'obiettivo primario è rafforzare la competitività del gruppo nel settore navale internazionale, puntando su innovazione e l'adozione di nuove tecnologie.

«Stiamo portando avanti una trasformazione industriale storica per Fincantieri», ha dichiarato Folgiero, sottolineando l'importanza cruciale di questo processo per il futuro dell'azienda e per l'intero territorio.

Obiettivi e impatto della trasformazione

Nel corso dell'incontro, l'amministratore delegato ha illustrato che il percorso di trasformazione industriale prevede l'implementazione di nuovi modelli produttivi e una maggiore attenzione alla sostenibilità. Questi cambiamenti sono considerati essenziali per mantenere la leadership di Fincantieri nel comparto della cantieristica navale globale. Folgiero ha inoltre rimarcato il ruolo centrale di Trieste e del Friuli Venezia Giulia quali poli strategici per le attività del gruppo.

Tra i punti salienti presentati figurano cospicui investimenti in ricerca e sviluppo, la digitalizzazione dei processi operativi e un'intensiva formazione del personale. L'intento è rendere Fincantieri sempre più performante sui mercati internazionali, valorizzando le competenze interne e promuovendo la crescita occupazionale nel territorio.

Fincantieri: profilo e ruolo strategico

Fincantieri si annovera tra i principali gruppi cantieristici a livello mondiale, con una presenza di rilievo nel settore della costruzione navale. L'azienda, fondata nel 1959 e con quartier generale a Trieste, opera globalmente nella progettazione e realizzazione di navi civili e militari, piattaforme offshore e sistemi integrati.

Fincantieri impiega migliaia di persone e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l'industria navale italiana ed europea.

Nel corso degli anni, Fincantieri ha sviluppato competenze avanzate nella costruzione di navi da crociera, traghetti, navi militari e mezzi offshore, consolidando la propria posizione grazie a costanti investimenti in innovazione e sostenibilità. Il gruppo è attivamente impegnato anche in progetti di ricerca e sviluppo volti a favorire la transizione ecologica e la digitalizzazione dell'intero settore della cantieristica.