La Fondazione Cariverona ha lanciato il bando "Nutrire il cambiamento", un'importante iniziativa da 2,5 milioni di euro destinata a sostenere progetti di agricoltura sostenibile e rigenerazione locale. L'obiettivo è rafforzare il legame tra terra e comunità, promuovendo l'imprenditoria giovanile e valorizzando la biodiversità coltivata e le varietà agricole locali come leve di sviluppo economico e sociale.

Il bando si rivolge a enti pubblici e realtà non profit con sede legale o operativa nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Mantova e Ancona.

Le candidature dovranno essere presentate online entro le ore 13:00 del 25 settembre 2026.

Le due linee di intervento

L'iniziativa si articola in due distinte linee di intervento, ciascuna con obiettivi e modalità di finanziamento specifici:

Linea A – Agricoltura urbana, periurbana e cittadinanza attiva: Questa linea mira al recupero e alla valorizzazione di spazi e terreni abbandonati o sottoutilizzati in contesti urbani e periurbani. I progetti dovranno trasformare queste aree in luoghi produttivi, educativi e di aggregazione, coinvolgendo attivamente la comunità attraverso percorsi educativi. I contributi richiedibili variano da 80.000 a 150.000 euro , con un cofinanziamento minimo del 20%.

Questa linea mira al recupero e alla valorizzazione di spazi e terreni abbandonati o sottoutilizzati in contesti urbani e periurbani. I progetti dovranno trasformare queste aree in luoghi produttivi, educativi e di aggregazione, coinvolgendo attivamente la comunità attraverso percorsi educativi. I contributi richiedibili variano da , con un cofinanziamento minimo del 20%. Linea B – Imprenditoria giovanile in agricoltura e filiere corte nelle aree interne e marginali: Focalizzata sul contrasto allo spopolamento e alla marginalizzazione delle aree interne, questa linea sostiene progetti pilota multi-attore. L'obiettivo è incentivare l'imprenditoria agricola giovanile under 40, offrendo percorsi di formazione, tutoraggio e affiancamento. Per questa linea, il finanziamento può arrivare fino a 50.000 euro e non è richiesto alcun obbligo di cofinanziamento.

Modalità di partecipazione e supporto

I progetti presentati potranno avere una durata massima di 24 mesi.

La presentazione delle candidature avviene esclusivamente online, attraverso l'Area Riservata del sito della Fondazione Cariverona, utilizzando il modulo ROL corrispondente. Per facilitare la partecipazione, sono disponibili per il download il testo integrale del bando e tutti i facsimili dei moduli e delle schede necessarie, tra cui la scheda progetto, il piano dei costi, il cronoprogramma, la scheda di sintesi e la lettera di partnership.

Per qualsiasi necessità di informazione o consulenza, la Fondazione mette a disposizione diversi canali di supporto. È attivo un servizio telefonico dal lunedì al venerdì, dalle 11:00 alle 13:00, con i referenti Martina Alesci, Alessandra Gugole e Silvia Paganin.

Inoltre, un help desk tecnico per l'area riservata è operativo dalle 9:00 alle 19:00. Le richieste possono essere inviate anche tramite email, avendo cura di specificare il titolo del bando e la linea di riferimento.

Visione strategica e impatto territoriale

L'iniziativa "Nutrire il cambiamento" si inserisce nella più ampia strategia della Fondazione Cariverona per promuovere l'agricoltura e l'alimentazione sostenibili, l'inclusione sociale e il contrasto ai fenomeni di spopolamento e marginalizzazione. Il presidente della Fondazione, Bruno Giordano, ha evidenziato l'impatto positivo atteso: “Recuperare un terreno abbandonato, dare spazio a un giovane che vuole fare impresa agricola, valorizzare una coltura locale significa creare condizioni perché le persone restino, tornino, investano”. Questo impegno mira a creare condizioni favorevoli affinché le comunità possano prosperare, valorizzando le risorse territoriali e umane.