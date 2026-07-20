Francesco De Bettin, fondatore e presidente del gruppo tecnologico Dba di Villorba, è il nuovo presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno. La sua designazione, avvenuta il 20 luglio 2026 per mano del Consiglio dell’ente camerale, anch’esso rinnovato, lo vedrà in carica fino al 2031. De Bettin succede a Mario Pozza, che ha guidato l’ente dopo l’unificazione delle due camere provinciali nel maggio 2016, completando un mandato decennale.

Il Consiglio della Camera di Commercio si appresta a definire la nuova giunta e il programma strategico.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha espresso piena fiducia, dichiarandosi “certo che il Consiglio camerale saprà operare con alto senso delle istituzioni per la promozione e lo sviluppo del territorio di Treviso e Belluno, in un quadro di leale e proficua collaborazione con la Regione”. Anche Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, ha evidenziato la necessità di una programmazione e visione che sappia connettere le Dolomiti e le Colline Unesco, valorizzando filiere strategiche come l’occhialeria e lo sportsystem, all’insegna dell’innovazione e delle transizioni ecologica e digitale. Berton ha concluso: “La stessa storia umana e imprenditoriale di De Bettin dimostra che tutto ciò è possibile e questo ci rassicura”.

Il bilancio del mandato di Mario Pozza

Mario Pozza, primo presidente della Camera di Commercio Belluno-Treviso dalla sua nascita nel 2016, ha concluso un mandato decennale caratterizzato da un significativo incremento degli investimenti sul territorio bellunese. Particolare attenzione è stata rivolta a comparti chiave come l’occhialeria, il freddo, la meccanica e la plastica. Nel 2025, il territorio di Belluno ha ricevuto 1,61 milioni di euro di interventi su un totale di 4,77 milioni, un importo pari a circa 2,45 volte i proventi versati dalle imprese locali, a dimostrazione di un forte impegno per l'equità territoriale. Tra le opere realizzate figurano importanti investimenti nella sede, l'allestimento di nuove aule multimediali per l’Its Dolomiti Tourism, la creazione di spazi dedicati all’utenza e il rifacimento della sala convegni.

È stata inoltre potenziata l’attività dell’osservatorio economico, con analisi approfondite sulla filiera del legno e il fenomeno dello spopolamento delle aree montane. Il suo mandato ha visto anche il sostegno a eventi di rilievo come la Fiera di Longarone e il Palio di Feltre.

Ruolo e prospettive della Camera di Commercio Treviso-Belluno

La Camera di Commercio Treviso-Belluno, frutto della fusione volontaria delle due realtà provinciali nel 2016, si conferma un pilastro per la promozione dello sviluppo economico e la valorizzazione del territorio. I suoi obiettivi primari includono l’attenzione all’innovazione e alle filiere strategiche. Sotto la guida del nuovo presidente Francesco De Bettin, l’ente affronterà una fase cruciale di programmazione e visione, mantenendo una continuità con l’operato del suo predecessore.

Il Consiglio camerale avrà il compito di delineare le future linee strategiche, considerando attentamente le esigenze di sviluppo e le opportunità che emergono dalle transizioni in atto nei settori produttivi locali.