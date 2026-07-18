La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato il Bando I del Programma Valore Agricoltura 2026, stanziando una dotazione iniziale di 450mila euro. Questa misura è destinata a sostenere gli investimenti in strutture ricettive ecocompatibili e agricampeggi, settori chiave per il turismo rurale. L'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, ha evidenziato come l'iniziativa miri a integrare produzione agricola, ospitalità e sostenibilità. "Con questo bando – ha dichiarato Zannier – sosteniamo un modello di agricoltura capace di integrare produzione, ospitalità e sostenibilità.

Investire nelle strutture ricettive ecocompatibili e nel glamping significa offrire alle imprese agricole nuove opportunità di reddito, valorizzando al tempo stesso il territorio e rispondendo a una domanda turistica sempre più orientata alla qualità e al rispetto dell'ambiente". L'iniziativa si propone quindi di valorizzare il patrimonio agricolo e paesaggistico regionale, rispondendo alle nuove esigenze di un turismo attento all'ambiente.

Dettagli e opportunità di finanziamento

Il bando si rivolge specificamente alle imprese agrituristiche, finanziando l'acquisto o la realizzazione di diverse tipologie di strutture destinate all'alloggio. Tra queste rientrano le unità abitative mobili, le strutture leggere, le tende attrezzate, le tende glamping e le strutture ricettive ecocompatibili rimovibili.

I contributi previsti sono differenziati: per le strutture ricettive ecocompatibili, il finanziamento copre il 50% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 100mila euro. Per le altre tipologie di strutture destinate agli agricampeggi, il contributo è pari al 40% della spesa, con un tetto massimo di 40mila euro. L'assessore Zannier ha ribadito l'importanza di questi interventi: "Il Programma Valore Agricoltura accompagna le imprese nei percorsi di innovazione e diversificazione delle attività. L'agriturismo è un settore strategico per il sistema agricolo regionale perché crea valore, rafforza la competitività delle aziende e contribuisce alla promozione delle eccellenze del Fvg". L'obiettivo primario è incentivare investimenti che sappiano coniugare la qualità dell'accoglienza, la sostenibilità ambientale e un solido sviluppo economico.

Il Programma Valore Agricoltura 2026: visione e pubblicazione

Il Programma Valore Agricoltura 2026 si configura come uno strumento fondamentale per la Regione, volto a sostenere attivamente la diversificazione delle attività agricole e a promuovere l'adozione di soluzioni innovative che siano pienamente compatibili con il paesaggio rurale. Un aspetto cruciale legato all'attuazione di questo bando è la sua pubblicazione. L'approvazione e la successiva pubblicazione degli atti relativi al bando avvengono attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. È importante sottolineare che, a partire dal 1° gennaio 2010, il Bollettino Ufficiale è disponibile esclusivamente in formato digitale.

Questa modalità di pubblicazione garantisce non solo l'autenticità e l'integrità degli atti, ma conferisce loro anche pieno valore legale, in conformità con le norme regolamentari regionali vigenti, assicurando trasparenza e certezza giuridica per tutte le imprese che intendono accedere ai finanziamenti.

Impatto e prospettive per il territorio regionale

La misura introdotta dalla Giunta regionale mira a incentivare la creazione di un'offerta ricettiva agrituristica che sia non solo sempre più attrattiva, ma anche intrinsecamente sostenibile. L'obiettivo finale è generare nuove e significative opportunità sia per le imprese agricole sia per i territori del Friuli Venezia Giulia nel loro complesso.

L'assessore Zannier ha concluso il suo intervento sottolineando questa visione strategica: "Con questa misura vogliamo incentivare soluzioni innovative e compatibili con il paesaggio rurale, sostenendo un'offerta ricettiva sempre più attrattiva e in grado di generare nuove opportunità per le imprese agricole e per i territori". L'iniziativa è quindi pensata per stimolare una crescita economica che sia in armonia con l'ambiente, promuovendo un modello di sviluppo territoriale che valorizzi le specificità e le eccellenze del Fvg come destinazione di turismo rurale di qualità.