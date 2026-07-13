Il prezzo del gas naturale in Europa ha registrato un significativo rialzo nella giornata del 13 luglio 2026. Sul mercato di Amsterdam, principale punto di riferimento per le quotazioni del metano nel continente, il contratto future con consegna ad agosto ha chiuso con un incremento di oltre il 5%, attestandosi a circa 51,4 euro al Megawattora. Questo movimento, rilevante in una singola seduta, evidenzia la persistente volatilità delle materie prime energetiche. Il mercato di Amsterdam, sede del Title Transfer Facility (TTF), è l'hub virtuale principale e il benchmark per gli scambi di gas in gran parte dei Paesi dell'Unione Europea, Italia inclusa.

Il ruolo del TTF e i contratti future

Il contratto future sul gas con consegna ad agosto ha visto il suo prezzo salire a 51,4 euro al Megawattora. I contratti future sono strumenti finanziari standardizzati per fissare il prezzo di acquisto o vendita di gas a una data futura. Sono essenziali per gestire i rischi legati alle fluttuazioni dei prezzi. Le quotazioni del TTF di Amsterdam, riferimento per le tariffe all'ingrosso europee, sono centrali nella formazione dei prezzi del gas naturale.

Le tensioni geopolitiche e il prezzo del gas

Il rialzo del prezzo del gas è stato influenzato dall'aumento delle tensioni nel Golfo Persico, un'area di cruciale importanza strategica per gli approvvigionamenti energetici globali.

Eventi geopolitici in questa regione possono influenzare rapidamente le quotazioni delle materie prime, alimentando timori di possibili interruzioni nella catena di fornitura. Sebbene l'Europa si rifornisca da diverse fonti, i mercati monitorano con estrema attenzione ogni fattore che possa alterare l'equilibrio tra domanda e offerta.

Le notizie dal Golfo Persico hanno contribuito a spingere al rialzo le quotazioni sul TTF di Amsterdam. Il livello raggiunto e il balzo di oltre il 5% confermano come il contesto geopolitico rimanga un driver fondamentale per l'andamento del prezzo del gas in Europa, con potenziali ripercussioni sui costi energetici per imprese e famiglie, attraverso i meccanismi di formazione delle tariffe all'ingrosso.