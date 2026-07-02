Il prezzo del gas naturale ha registrato un aumento sul mercato di Amsterdam, il principale punto di riferimento per le quotazioni europee. Il future sul metano con consegna ad agosto ha concluso la giornata in rialzo del 3,9%, attestandosi a 44,4 euro al Megawattora. Questo incremento riflette le dinamiche del mercato energetico.

Tale movimento si inserisce in una più ampia fase di crescita dei prezzi, che hanno toccato i 44,5 euro al Megawattora già nel primo giorno di luglio. Questa progressione estende il trend positivo delle sedute precedenti, raggiungendo il livello più alto delle ultime due settimane.

Nonostante una recente volatilità, con un calo a 43,11 euro al Megawattora il primo luglio (-1,27% rispetto alla giornata precedente), il valore attuale si posiziona il 29,44% al di sopra di quello registrato nello stesso periodo dell'anno scorso, evidenziando una ripresa marcata.

Fattori Determinanti per il Mercato del Gas Europeo

Il mercato del gas europeo è costantemente influenzato da una combinazione di fattori complessi, tra cui le condizioni fisiche di offerta e domanda. Un elemento cruciale che incide sulle quotazioni è lo stato delle scorte di gas nei depositi del continente. Attualmente, i dati più recenti indicano che le riserve si attestano intorno al 48% della capacità totale. Questo valore è inferiore rispetto al 56% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente e si discosta anche dalla media quinquennale del 61%.

Tale carenza contribuisce a esercitare una pressione al rialzo sui prezzi, creando tensione sul fronte dell'approvvigionamento.

In aggiunta a ciò, l'intensa ondata di caldo che sta interessando diverse regioni d'Europa sta provocando un aumento della domanda di energia elettrica. Questo si traduce in una maggiore richiesta di gas da parte dei fornitori per alimentare le centrali e soddisfare le crescenti esigenze di raffrescamento. Tale incremento della domanda, in un contesto di scorte ridotte, contribuisce a sostenere le quotazioni del metano.

Il Ruolo di Amsterdam e dei Future sul Metano

Il mercato di Amsterdam si conferma come il principale epicentro e punto di riferimento per la determinazione dei prezzi del gas in Europa.

Qui, i future sul metano, come quello con scadenza ad agosto, rivestono un ruolo fondamentale. Essi sono strumenti finanziari essenziali per gli operatori del settore, che li utilizzano sia per coprirsi dai rischi di variazione dei prezzi sia per esprimere le loro aspettative sull'andamento futuro del mercato, fornendo indicazioni sulle tendenze.

Analizzando i trend recenti, il mese di giugno ha visto una diminuzione del prezzo del gas europeo del 5,6%, mentre nel secondo trimestre la flessione complessiva è stata del 14,4%. Tuttavia, le recenti tensioni internazionali e le mutate condizioni di mercato, caratterizzate da una domanda sostenuta e scorte limitate, hanno parzialmente invertito questa tendenza negativa. Questo ha spinto i prezzi verso l'alto, creando un contesto dinamico.