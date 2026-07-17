Il prezzo del gas continua a registrare un significativo rialzo sui mercati europei, con le quotazioni che si avvicinano progressivamente alla soglia dei 56 euro per megawattora. Questa dinamica ascendente è strettamente collegata all'escalation delle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, le quali si concentrano in maniera preponderante nello Stretto di Hormuz. Tale passaggio marittimo riveste un'importanza strategica fondamentale, essendo una delle principali e più trafficate rotte mondiali non solo per il trasporto di petrolio, ma anche per il gas naturale liquefatto (LNG).

L'incremento del prezzo ad Amsterdam, che ha visto una crescita dell'1,83%, è una chiara indicazione delle preoccupazioni che pervadono il settore energetico globale e della sua sensibilità agli eventi internazionali.

Andamento dei prezzi sul mercato di riferimento di Amsterdam

Ad Amsterdam, riconosciuto come il mercato di riferimento per le contrattazioni del gas in Europa, i contratti Ttf hanno evidenziato un robusto incremento. Nello specifico, si è registrato un rialzo dell'1,83%, portando il valore a quota 55,79 euro per megawattora. Questo movimento al rialzo riflette in modo tangibile le crescenti preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore energetico. Essi temono possibili e significative ripercussioni sulle forniture globali di energia, direttamente connesse all'instabilità e alle frizioni che caratterizzano l'area strategica dello Stretto di Hormuz.

La volatilità del mercato è, pertanto, un indicatore diretto della percezione del rischio geopolitico e delle sue potenziali conseguenze sulla stabilità degli approvvigionamenti.

Lo Stretto di Hormuz: un corridoio vitale per le rotte energetiche globali

Lo Stretto di Hormuz si conferma un passaggio marittimo di cruciale importanza, un vero e proprio snodo vitale per il transito di una vasta quantità di petroliere e di navi specializzate nel trasporto di gas naturale liquefatto (LNG). Le persistenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, concentrate in questa regione geografica strategica, esercitano un impatto diretto e considerevole sulle aspettative e sulle dinamiche dei mercati energetici internazionali.

Tale situazione influenza in maniera significativa i prezzi delle principali materie prime, tra cui, in particolare, il gas naturale. Per tale ragione, il monitoraggio della situazione da parte degli operatori del settore rimane costante e estremamente attento, con ogni sviluppo nell'area che viene osservato con meticolosità per valutarne le potenziali e complesse implicazioni sulle forniture e sui valori di mercato. La sua posizione geografica lo rende un punto nevralgico, la cui stabilità è fondamentale per l'equilibrio energetico mondiale.